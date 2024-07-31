音樂老師凌虐男童打傷生殖器 民事一審判賠677萬餘元

北市某國小音樂老師阿成，被控凌虐5年級男童更打傷生殖器；刑事一、二都依妨害幼童發育罪對阿成重判4年6月徒刑，民事一審再命阿成應賠償男童與其父母共667萬餘元。（示意圖）

2024/07/31 08:05

〔記者溫于德／台北報導〕台北市某國小音樂教師阿成（化名）曾入選優良教師，被控6年前對一名5年級男童施虐，多次用鼓棒敲打男童頭、臉、小腿甚至打傷殖器，且在得知男童告訴父母後，施以更嚴厲的辱罵、恫嚇。刑事一、二都依妨害幼童發育罪對阿成重判4年6月徒刑，民事一審近期再命阿成應賠償男童477萬餘元、男童雙親各100萬元，共677萬餘元。

2018年起阿成擔任該國小的音樂與聽覺藝術課專任教師，多次在音樂教室凌虐5年級男童，且在得知男童向父母透露老師虐打後，辱罵並恫嚇男童稱：「如果你回去敢跟爸媽說，你就死定了」，導致男童不敢再告訴父母全部實情。

請繼續往下閱讀...

身心受虐的男童感到孤立無援，致身心產生變化，進而出現頭暈、腹痛、持續腹瀉，父母帶他去醫院就診也沒結論，升上6年級後更是嚴重，多次在班上、家中反覆暈厥等精神解離症狀，且不斷尖叫求饒彷佛重現遭虐情境；經醫院診斷確認長期遭虐後的創傷後壓力症候群，此時父母才知兒子確實被虐，決定提告。

法院審理時，男童親筆寫信給法官，說明案發至4年來的處境，以及至今他被虐的陰影仍揮之不去、惡夢連連，幾乎沒睡過好覺，耳中都是被阿成辱罵的聲音，根本無法專心思考和上學，不能像同學一樣開心上學。然否認犯行的阿成說自己很委屈、很無辜。

台北地院刑事一審根據證據拒絕採信阿成的辯詞，痛批他身為教職人員，明知學童罹患嚴重身心疾病，本應更依專業與耐心對待，卻持續施以凌虐、辱罵等精神與身體的虐待，屬非人道待遇，還威脅不得告知他人，致男童患心理疾患，

況阿成還在審理時以「定時炸彈」、「構陷」等負面用語描述男童，刑事一審故認定他毫無悔悟之心，犯後態度惡劣，決定依妨害幼童發育罪對他重判4年6月徒刑；高等法院二審維持一審判決結果。可上訴。

民事部分，男童與父母透過律師主張，男童被虐後身、心受傷，至今仍未痊癒，男童決定向阿成求償醫療費、精神慰撫金等共531萬多元，父母則分別求償精神慰撫金100萬元；總計一家人求償731萬多元。阿成透過律師團強調，男童的身心疾病與阿成的行為無因果關係，否認賠償責任。

北院民事一審認定男童身心疾病與阿成的行為具因果關係，並審酌阿成曾為教師、合唱團指揮、有多次創作歌曲或出國演出的紀錄，再扣除國賠金額40萬元等，命阿成應賠償男童477萬餘元、賠男童父母各100萬元；可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法