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孫安佐瓦斯火槍送驗 刑事局認非「槍枝」無法判定是否具殺傷力

孫安佐日前攜帶瓦斯火槍現身信義區。（翻攝自IG）

孫安佐日前攜帶瓦斯火槍現身信義區。（翻攝自IG）

2024/07/30 17:05

〔記者邱俊福／台北報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因攜帶「瓦斯火槍」上街，上月遭警搜索住家，查扣疑似火藥粉末、瓦斯火槍、匕首等物品，被依槍砲罪嫌送辦，刑事局鑑識中心槍彈股經檢方要求對「瓦斯火槍」進行鑑識，是否具有殺傷力，但槍彈股認為該「瓦斯火槍」沒有槍管、擊錘、槍機等，判定並非「槍枝」，因此無法進一步判定是否具有殺傷力，將由檢方研究是否依其構造，再交由相關專案機構進行判定。

上月16日凌晨，孫安佐和經紀人朱翊銘攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區，引發各界側目。台北市刑警大隊毒緝中心19日前往孫安佐北投住處搜索，先在孫安佐房內，發現收藏有5把遊戲用的狙擊長槍，但因沒有違法，並未查扣。

隨後，警方發現疑似火藥的不明粉末、匕首和瓦斯火槍，於是列為證物帶回，送請刑事局鑑定有無違法和殺傷力。警方先將孫安佐和朱翊銘兩人以「通知」到案方式，要求至北市警刑大接受訊問，孫安佐配合警方主動到案。

警方訊後依槍砲罪嫌，將孫安佐及朱翊銘移送台北地檢偵辦，為釐清「瓦斯火槍」是否有殺傷力，檢察官也發文要求刑事局槍彈股進行鑑識。

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