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兩度告白失敗竟狠砍學姊險奪命 終局判決結果曝

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2024/07/30 12:28

〔記者張文川／台北報導〕高雄市某私立大學林姓男大生暗戀同校學姊，兩度告白不成後，竟持美工刀割傷學姊頸部、前胸、右上臂。橋頭地方法院一審依殺人未遂罪判處林男5年8月徒刑，二審考量他有身心科病史，改判5年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林男與學姊參加學校社團活動相識，林男暗戀學姊已久，前年5月凌晨透過友人約出學姊告白被拒，當時還有2名女同學作伴。

林男悻悻然返回宿舍，拿美工刀後折返，表達要送學姊回宿舍仍被拒絕，林男拿出美工刀割傷學姊頸部、前胸、右上臂，學姊當場血流如注。

林男友人趕緊制止，另名友人將學姊帶離現場，通報警消協助送醫，經手術縫合傷勢穩定，驚險保住一命。

警方獲報到宿舍逮捕林男，他辯稱吞食大量安眠藥，揮刀當下神智不清，警方戒護送醫後無大礙，橋頭地檢署依殺人未遂、傷害罪起訴。

判決書指出，林男辯稱僅傷害故意而無殺人犯意，但醫院函文載明學姊頸部傷口深及筋肉層，若未及時送醫急救，恐出血過多危急性命，林男揮刀下手力道猛烈，致頸部傷口深及筋肉層，且頸部為大動脈所在處，屬於人體重要部位，倘持美工刀砍劃，林男下手時可預見極可能造成死亡結果。

合議庭認定，林男砍下第一刀後，還從後追上，再朝學姊揮砍兩刀致前胸、右上臂切割傷，足見殺意之堅，確有殺害犯意甚明，林男辯解之詞不足採信。

且林男案發前返回宿舍，擅取舍監美工刀行凶，預謀犯案且揮刀數次，具有殺人犯意，也未與學姊達成調解或賠償，學姊及家屬當庭請求從重量刑，法官因此判處林男5年8月徒刑。

二審高雄高分院仍認定林男有殺人犯意，依殺人未遂論罪，惟考量林男有身心科病史，酌減改判5年6月刑。最高法院維持確定。

民事求償方面，一審今年3月判林男應賠165萬多元。

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