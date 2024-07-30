為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被控辱學者陳時奮「不要臉的髒東西」 名嘴黃光芹判無罪確定

高等法院審理認定，名嘴黃光芹被控辱罵旅美教授陳時奮，罪證不足，判無罪確定。（記者楊國文攝）

高等法院審理認定，名嘴黃光芹被控辱罵旅美教授陳時奮，罪證不足，判無罪確定。（記者楊國文攝）

2024/07/30 11:02

〔記者楊國文／台北報導〕名嘴黃光芹去年6月在臉書發文質疑旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）關於「綠營側翼護航」的問題，陳發文回應，她隨即又在臉書發文稱「不值得回應的反撲、連他的名字不想提，不要臉的髒東西」等文字，陳時奮憤而控告黃光芹涉公然侮辱罪，台北地院審理認為，無從認定黃光芹這段話是針對陳時奮，也不是以貶損陳時奮的人格為唯一目的，判黃無罪。全案上訴後，高等法院今仍判黃無罪，全案確定。

判決指出，黃光芹去年6月8日上午在她的臉書發表標題為「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嘛？」的文章，內文指出林智堅論文案，綠營側翼名嘴一個比一個慫，卻抓著高嘉瑜打，以變相幫林智堅護航，之後民進黨發生性醜聞案，又集體暴打高嘉瑜，拿高嘉瑜祭旗，「翁達瑞之流者煽風，其他綠營名嘴跟著點火」，對高集體政治霸凌，「套一句翁達瑞自己說的話：『心術不正的人，最終會失敗』」。

筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮於2小時後在臉書發文「駁斥黃光芹的惡意攻擊」回應，40分鐘後，黃光芹又發文指「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」；陳時奮認為黃光芹以謾罵方式貶損他的人格，提出刑事自訴控告黃光芹涉公然侮辱罪。

黃光芹未出庭答辯，以書狀答辯指出，她發表第一篇文後，就收到數則簡訊攻擊，她認為不值得回應，才再次發文，並非針對陳時奮，而她第一篇發文是在評論高嘉瑜被集體霸凌的事件，也不是針對陳。

台北地院北院法官審理後認為，黃光芹第1篇發文提到的議題涉及多數人，在於表達對於從政女性受政治霸凌的公共議題的意見，無法根據文章內容得知是在指涉陳，黃的第2篇發文未連結或轉貼陳的回應文章，文句中也未提及或暗示是陳，無法確定是針對陳。

此外，黃光芹以較粗鄙不雅的詞彙表達她不願另啟回應的意見，終究與無瑞恣意謾罵有別，也不是以貶損陳時奮的人格、名譽、社會評價為唯一目的，不構成公然侮辱要件，判黃無罪。

陳時奮不服，上訴高等法院，高院今上午維持一審判決結果，判決上訴駁回，黃光芹無罪確定。＃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小草出征范琪斐節目製作人 沈榮欽：黃國昌柯文哲支持者如出一轍
2024/06/08 11:38

小草出征范琪斐節目製作人 沈榮欽：黃國昌柯文哲支持者如出一轍
被翁達瑞控誣告 高虹安再次開庭
2024/02/21 15:00

被翁達瑞控誣告 高虹安再次開庭

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
翁達瑞為「不要臉的髒東西」控告黃光芹公然侮辱 法院判無罪
2024/01/18 17:53

翁達瑞為「不要臉的髒東西」控告黃光芹公然侮辱 法院判無罪
為台灣民主站出來 3台派教授首度同框
2024/07/19 23:59

為台灣民主站出來 3台派教授首度同框

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
批藍營偷渡美國藐視國會概念擴權 翁達瑞：毀憲亂政
2024/05/01 23:55

批藍營偷渡美國藐視國會概念擴權 翁達瑞：毀憲亂政
保母虐童案 黃光芹：兒福聯盟淪仲介公司？
2024/03/15 14:29

保母虐童案 黃光芹：兒福聯盟淪仲介公司？
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播