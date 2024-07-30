網徵文件配送員免面試 18歲女應徵暑假打工淪車手

陳女利用網路應徵打工淪為車手。（記者張軒哲翻攝）

2024/07/30 10:43

〔記者張軒哲／台中報導〕由於正值暑假期間，青少年朋友打工求職熱門時段，中市1名剛滿18歲陳姓女子，剛高中畢業，因無工作經驗又急找工作賺錢，上網求職，日前於臉書加入求職網群組，發現有「應徵快遞人員訊息，工作內容為客戶文件配送，免工作經驗免面試即可上工」，經聯繫後，隨即錄取等待派工，竟已成為詐欺車手，昨日陳女依指示前往火車站寄物櫃取件時遭埋伏的清水警分局員警查獲，釐清案情後，隨即移送偵辦。

清水警方今日指出，沙鹿區陳姓民眾於網路辦理貸款事宜，但對方要求提供個人金融卡給「公司」匯入款項再匯出增加帳戶金流，以便快速成功過件，被害人依指示將名下金融卡寄放在台中火車站寄物櫃內，但陳男直覺有異，後來向清水警分局沙鹿所員警諮詢，警方將計就計，配合前往現場查緝，查獲陳女為車手。

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清水警分局長蔡慶星呼籲，民眾切勿將自己的存款、現金、提款卡或帳簿交給素未謀面的網友，也不要幫不認識的網友、公司提領款項或拿取帳戶帳簿及金融卡，無論是什麼原因，99%都是詐騙，尤其詐騙集團會利用涉世未深的青少年，在暑假有求職打工賺外快的需求，使其淪為洗錢的犯罪工具，家長更要幫助孩子審視工作內容，以免孩子遭到詐騙集團利用；如果對網路徵才訊息或網友的要求有所疑義，可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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