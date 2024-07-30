民眾不爽國會擴權法案 提民事訴訟狀告藍白委結果曝

民眾阿翔不爽國會擴權法院，對藍白立委提告，遭北院駁回。圖為立法院續審國會擴權法案，民進黨立委抗議。 （資料照）

2024/07/30 10:01

〔記者溫于德／台北報導〕立法院日前通過國會擴權法案，男子阿翔基於藍、白立委藉由表決方式違背立院議場規則等，決定將立院、國民黨、民眾黨、58名立委以及行政院列入被告，提起民事確認立法程序無效之訴，同時應恢復原狀。台北地院指阿翔提告不符合民事訴訟解決紛爭的目的，駁回阿翔的請求。

憲法法庭日前就國會擴權法案作成暫時處分，裁定「國會調查權」等6項條文均暫停適用，並定8月6日將召開全天候的馬拉松式言詞辯論。

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然阿翔認為，「立法院職權行使法（立職法）部分條文修正草案」增訂總統赴立院國情報告常態化、人事同意權、國會調查權、聽證會等，以及刑法增訂藐視國會罪等，加上國民黨、民眾黨立委舉手表決等作法，均已違法立院議場規則。

故阿翔提起民事訴訟主張應確認立職法、刑法修正條文，以及藍白立委坐或站在主席台、政府首長席、記錄人員席位等席位上舉手，均為無效，並應回復至尚有多數立委贊成停止討論、二讀、三讀的原狀。

北院說明，依阿翔所述內容，立職法修正案立法程序屬於違法而無效，並應回復原狀，然這部分涉及立院議事規則，屬行使職權的合憲性與正當性爭議，並非民事私權糾紛，代表不符合民事訴訟解決紛爭的目的，決定駁回阿翔的請求。可上訴。

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