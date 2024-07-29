自駕遊澎湖不諳潮汐 車陷沙灘險滅頂

誤闖南寮沙灘的廂型車，因海水漲潮差點滅頂。（第七岸巡總隊提供）

2024/07/29 17:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕水火無情！澎湖前一日才發生遊客前往西嶼夢幻沙灘戲水，其中1人不慎遭海流帶走溺斃憾事，今（29）日又傳出一輛自駕遊廂型車，直接開入湖西南寮沙灘，車輪卻深陷泥沙動彈不得，隨後漲潮差點滅頂，緊急趕來馳援的拖吊車也隨之刁車，所幸出動怪手以拖吊方式才脫險。

來澎湖自駕遊，對不熟悉的區域最好避免開進，尤其是海邊，昨天下午有一輛廂型車就卡在南寮沙灘，讓車輛有滅頂危機，連來救援的車輛也跟著陷入沙灘裡動彈不得，最後只好動用怪手用拖拉的方式協助車輛脫困。

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根據了解，現在流行自駕遊，一群人靠著自動導航系統，四處進行遊覽，但卻忽略自動導航系統無法準確分辨地形障礙。今日就有台灣來的遊客，租用1輛廂型車，前往湖西北寮奎壁山觀看摩西分海，隨後又以手機導航，沿著海岸線開，途經南寮沙灘，竟異想天開直接開上沙灘，導致輪胎深陷沙堆動彈不得，更麻煩的是正值海水漲潮，水勢來的又快又急。

由於眼見廂型車眼見即將沒頂，眾人趕忙聯絡在地友人開另一輛廂型車救援，不料救援車輛也中招，只好再聯絡拖車業者來救援，但拖車一到沙灘也是同樣命運，3車都刁車 ，救援的反被救，最後只能聯繫怪手，用拖拉的方式，才讓3車脫困。

由於澎湖沙灘都是珊瑚碎屑組成，連四輪驅動的吉普車都會受困，許多遊客都貪圖海岸線美景，直接將車開上沙灘，最後都動彈不得，白沙後寮天堂路就常常發生這樣的事，澎湖第七岸巡隊都會派員前往現場戒備。

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