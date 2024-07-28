高雄住商大樓藏春色2男3女被逮。（民眾提供）

2024/07/28 09:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕老司機最愛的高雄七賢路住商混合大樓，又被新興分局破了一處半套店，現場查獲陳姓、徐姓女服務生、2名男客，並逮捕涉嫌仲介色情的李姓女子負責人（33歲），警方依刑法妨害風化罪嫌，將她移送高雄地檢署偵辦。

新興分局今（28）日表示，日前接獲民眾檢舉，新興區七賢二路某住商混合大樓內疑似有色情不法業者從事性交易，經中山所查緝妨害風化人員探訪蒐證，上週持搜索票到場執行搜索，當場查獲負責人1人（李女，33歲），現場女服務生2人，包括陳女（31歲）、徐女（51歲），以及官姓男客（32歲）、賴男（42歲）。

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現場還有1名負責人李姓女子，警方全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物；據了解，該場所負責人李女以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣1600元代價，與不特定人從事半套性交易，並從中獲取800元媒介費。

全案於偵訊後，李女依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。

分局長陳柏彰表示，此類藏匿於住家大樓之色情場所，不但妨害善良風俗，亦影響社區治安及居住品質，警方將持續積極探查與配合第三方警政嚴加取締以杜絕色情交易，淨化治安。

高雄住商大樓藏春色2男3女被逮，男客和女服務生準備進行半套服務被逮。（民眾提供）

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