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台中半套店鬆一下變驚一下！警察持槍攻入驚見「半百小姐」

警方查獲49歲孫女，以2500元代價，為48歲林男提供半套性交易服務。（警方提供）

警方查獲49歲孫女，以2500元代價，為48歲林男提供半套性交易服務。（警方提供）

2024/07/12 09:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局本月9日傍晚查緝色情，由荷槍實彈的特勤警察攻堅，衝入台中市一家「SPA會館」，驚見年近半百（50歲）的孫姓女子，以每次2500元代價，為48歲的林姓男子提供俗稱「打手槍」的半套性交易服務，員警當場將40歲洪姓負責人等9人帶回偵辦，偵訊後將洪姓負責人依妨害風化罪移送台中地檢署；另林姓男客、孫姓小姐依社會秩序維護法報請裁處。

二分局指出，這家位於北區中清路上「SPA會館」，多次遭到民眾檢舉，涉嫌經營色情業務，警方取得台中地方法院的搜索票後，於上述時間發動突擊檢查。

在這次行動中，警方發現這家會館每個樓層，都有裝設攝影機管控出入，為求一舉突擊成功，二分局特別請保安警察大隊特勤中隊警力支援攻堅，員警在深鎖的包廂大門外準備破門，卻突然有一位女性工作人員將門打開，讓原本劍拔弩張的緊張場面頓時僵住幾秒，但員警立即反應過來，果然在房間內當場查獲49歲的孫姓女子，正以2500元的代價，為48歲的林姓男子提供俗稱「打手槍」的半套性交易服務。

現場員警不僅查扣該會館1萬3000元現金，還查扣了5個監視器鏡頭、1台監視器螢幕與1台監視器主機等證物，打擊這個會館的色情營業，共帶回9人（含客人與性工作者），其中，洪姓負責人依妨害風化罪移送法辦，另林姓男客、孫姓小姐依社會秩序維護法報請裁處，其餘請回。

警方查扣的現金與監視器設施等證物。（警方提供）

警方查扣的現金與監視器設施等證物。（警方提供）

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