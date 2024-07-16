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警方直搗萬華私娼淫窟逮51應召女 3泰女2樓跳窗逃不掉

萬華警方逮捕應召女與嫖客。（記者王冠仁翻攝）

萬華警方逮捕應召女與嫖客。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/16 11:41

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警萬華分局執行「淨城掃黃」勤務，兵分多路前往西昌街一帶查緝13個私娼據點，共逮到51名應召女、12名嫖客；警方在逮人期間，有3名泰國籍應召女不願就逮，居然從2樓窗戶跳下想落跑，但隨即依然被警方逮到，其中一人還因跳窗導致左腳腳趾骨折。警方最終將嫖客、應召女依違反社維法裁罰，現場負責人、工作人員等4人則依妨害風化罪嫌送辦。

警方近來頻頻接獲檢舉，檢舉內容指出，西昌街一帶周邊民宅有許多私娼藏匿其中；由於該應召站主打低價策略，20分鐘收費1300元，應召女更是以年輕外籍妹居多，許多嫖客「呷好道相報」，生意火熱。

案經警方布線蒐證完備後，萬華分局、台北市刑大特勤中隊、移民署台北市專勤隊等單位昨天深夜10時許兵分多路，搜索西昌街13個據點，總計逮捕5名台籍應召女、2名緬甸籍應召女、44名泰國籍應召女、12名嫖客，還有現場負責人39歲王女與3名工作人員，並查扣保險套、潤滑液等證物。

警方說，查緝過程當中，有3名泰國應召女不願配合，還趁警方進門前從2樓窗戶跳下想逃跑，但隨即依然遭周邊警力逮到，其中1人甚至還因此導致左腳腳趾骨折。46名外籍應召女經裁罰後，隨即也交給移民署專勤隊等待遣返。

資深刑警指出，近年來萬華地區最知名淫窟，原本是華西街角頭「阿足」陳明傑經營、整合的「鑽石大樓」，但由於該處艷名遠播、頻遭檢舉，警方在去年10月強力掃蕩，陳因此被逮還遭羈押2個月。陳雖然事後獲交保，但他頻頻在地方上惹事，警方也針對鑽石大樓加強站崗，因此不少應召站、性工作者紛紛撤出該處，並轉往鄰近的西昌街周邊另起爐灶。

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