中壢火車站旁旅館大賣「泰奶」！ 18應召女落網將遺返

中壢警方前往中壢車站旁旅館查緝到的泰籍應召女。（記者李容萍翻攝）

2024/07/08 14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局調查發現，有跨國集團近來以「一條龍」模式，招攬外籍女子持觀光簽證來台從事色情性交易，且公然大肆在社群軟體或網路論壇上宣傳，警方專案小組日前持搜索票，前往中壢火車站旁的旅館逮人，共計查獲18位泰籍應召女，另有3名嫌犯、2名男客。

中壢警分局執行網路巡邏，發現有業者在網路論壇散播媒介泰籍女子色情性交易訊息，業者雖然於廣告圖片中主打是應召小姐本人照，但附註「精修、變臉、勿高標」，更註明應召小姐國籍，引起警方重視。

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中壢警方組成專案小組進行蒐證、探訪並制定查緝計畫，於6日傍晚見時機成熟，專案小組順利在永嘉街旅館內查獲岳嫌（男、37歲）、蘇嫌（男、49歲）、薩拉氏（女、39歲、泰籍）等3人、泰國籍應召女子共18位、年齡介於19至40歲間，以及2名男客（53歲鄧男、43歲陳男），現場查扣保險套等相關證物。

警方調這18位泰籍女子全都持觀光簽證來台，抵達台灣後就直接入住旅館從事性交易，經查證18位中11位有具體從事性交易的事證，全案訊後將11位泰籍應召女子及男客2人依社會秩序維護法裁罰，並將應召女移請桃園市專勤隊辦理收容遣返。另將岳嫌等3人依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方前往中壢車站旁旅館查緝到的泰籍應召女。（記者李容萍翻攝）

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