台中「當鋪牌照」抽籤結果出爐 115人角逐中籤率2.6％

台中市釋出3張稀有當舖牌照，今天在市警局公開抽籤。（警方提供）

2024/07/23 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市人口突破285萬大關，市警局因應當鋪業法規定開放3張當鋪牌照，115人符合申請資格今天公開抽籤，中籤率不到3%，加上牌照行情上看4百萬，現場氣氛超緊張，最後由永益、素珠及大智等3家當舖中籤。

台中市最近一次釋出牌照申請在2018年間，因應人口增加，開放10張當鋪牌照，當時吸引399人送件，經審核符合資格共380人競逐，中籤難度及搶手程度可想而知，此次因應人口成長數已達釋放牌照標準，依《當舖業法》釋放3張牌照，共117人申請115人符合資格，中籤率僅2.6%。

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今天在市警局舉行的公開抽籤儀式，除邀請所有符合申請資格的市民與會，並邀請市警局督察政風單位、當舖商業同業公會理事長擔任公正人士見證，現場先將115顆號碼球投入籤筒，再由市警局主任秘書盧廷彰公開抽出3位正取市民，當場頒發當舖業籌設同意書，另抽出3位備取市民。

與會民眾說，由於當舖分類成特許行業，稀有性讓台中市目前一張牌照市價飆破350萬甚至上看4百萬元，只要擁有1樓店面再通過審查就能參與抽籤，有比較多房子的人會用親友名額去抽，增加中籤率，由於民眾在投件前已取好當舖名稱，先行到市府通過審查後，再到市警局完成審核流程，因此中籤號碼對照名稱就是當舖店名。

整個抽籤過程在緊張的氣氛中進行，最後中籤的3家幸運兒分別是永益、素珠及大智這三家當舖，市警局指出，此次新增當舖業務的機會，不僅為台中市帶來更多的經濟活力，也為有志於此行業的市民提供了寶貴的機會，期通過這樣的透明公開程序，讓市民對政府的工作有更高的信任，並促進當舖業正常發展。

台中市警局主秘盧廷彰公開抽出3名幸運兒。（警方提供）

台中市警局與3名中籤民眾合照。（警方提供）

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