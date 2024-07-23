被假投資騙走400萬元 內湖警埋伏捷運站上演警匪追逐

警方逮捕陳姓面交車手。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/23 16:11

〔記者鄭景議／台北報導〕67歲的郭姓男子，日前陷入假投資陷阱，被詐騙集團騙走新台幣400多萬元，向轄區台北市警局內湖分局報案，內湖分局警方要郭男拿著假鈔與詐團在捷運站前面交，面交時車手見警方拔腿就跑，仍被早埋伏好的警方當場逮捕，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方今日表示，郭男因在臉書看見投資廣告，加入飆股群組後，被詐騙集團話術慫恿，將錢交由詐騙集團投資，但想出金時，詐團卻用各種藉口要求郭男交保證金才能出金，郭男前後分別匯款10次、面交現金5次，共被騙走新台幣400多萬元，仍無法出金，遂向大湖派出所警方報案求助。

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員警接獲報案後立即與分局偵查隊組成專案小組進行查緝，與郭男溝通協調後進行誘捕，於日前以假鈔100萬元與詐騙集團相約於內湖區大湖公園捷運站進行面交。

車手31歲葉姓女子及29歲陳姓男子，駕車於捷運站出口遠處下車，步行至郭男駕駛車輛開窗進行面交，現場埋伏警力立刻現身，儘管陳男嘗試逃跑，員警仍逮捕陳男及駕駛車輛返回現場欲接應面交車手的葉女。

內湖分局提醒，近期常見的詐騙類型有假投資、假檢警、假冒親友借錢、網路愛情詐騙、謊稱民眾證件於戶政機關遭盜用、謊稱中獎或繳費釣魚簡訊等……不同手法。一旦落入詐欺集團的圈套，便難以脫身，詐欺集團利用不斷更新的手法與話術使被害人不斷的將存款交出。內湖分局再次呼籲若遇到可疑的詐欺資訊，有關乎到金錢，請記得撥打165、110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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