為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被假投資騙走400萬元 內湖警埋伏捷運站上演警匪追逐

警方逮捕陳姓面交車手。（記者鄭景議翻攝）

警方逮捕陳姓面交車手。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/23 16:11

〔記者鄭景議／台北報導〕67歲的郭姓男子，日前陷入假投資陷阱，被詐騙集團騙走新台幣400多萬元，向轄區台北市警局內湖分局報案，內湖分局警方要郭男拿著假鈔與詐團在捷運站前面交，面交時車手見警方拔腿就跑，仍被早埋伏好的警方當場逮捕，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方今日表示，郭男因在臉書看見投資廣告，加入飆股群組後，被詐騙集團話術慫恿，將錢交由詐騙集團投資，但想出金時，詐團卻用各種藉口要求郭男交保證金才能出金，郭男前後分別匯款10次、面交現金5次，共被騙走新台幣400多萬元，仍無法出金，遂向大湖派出所警方報案求助。

員警接獲報案後立即與分局偵查隊組成專案小組進行查緝，與郭男溝通協調後進行誘捕，於日前以假鈔100萬元與詐騙集團相約於內湖區大湖公園捷運站進行面交。

車手31歲葉姓女子及29歲陳姓男子，駕車於捷運站出口遠處下車，步行至郭男駕駛車輛開窗進行面交，現場埋伏警力立刻現身，儘管陳男嘗試逃跑，員警仍逮捕陳男及駕駛車輛返回現場欲接應面交車手的葉女。

內湖分局提醒，近期常見的詐騙類型有假投資、假檢警、假冒親友借錢、網路愛情詐騙、謊稱民眾證件於戶政機關遭盜用、謊稱中獎或繳費釣魚簡訊等……不同手法。一旦落入詐欺集團的圈套，便難以脫身，詐欺集團利用不斷更新的手法與話術使被害人不斷的將存款交出。內湖分局再次呼籲若遇到可疑的詐欺資訊，有關乎到金錢，請記得撥打165、110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冒名股市名人「艾蜜莉」投資詐510萬元 警逮詐團9人送辦
2024/06/21 15:39

冒名股市名人「艾蜜莉」投資詐510萬元 警逮詐團9人送辦
騎朋友機車領遍雙北ATM 南港警趁理髮逮車手還搜到毒
2024/06/12 16:40

騎朋友機車領遍雙北ATM 南港警趁理髮逮車手還搜到毒

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
加入投資群組還沒賺到錢 就被「理財專員」騙走1百萬元
2024/07/04 12:49

加入投資群組還沒賺到錢 就被「理財專員」騙走1百萬元
保證獲利400％攏是假！婦人慘被騙600萬 19歲車手取款落網
2024/06/12 13:35

保證獲利400％攏是假！婦人慘被騙600萬 19歲車手取款落網

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播