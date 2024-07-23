幫郭台銘連署送27元米酒4人起訴 檢認定與賄選標準不同

去年總統大選前，鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統展開連署。（資料照）

2024/07/23 13:02

〔記者陳彩玲／台北報導〕去年總統大選前，鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統展開連署，其中新店區連署站涉嫌以每瓶市價27元的米酒賄賂連署人，負責人周時雄等4人被約談時均辯稱，米酒價格低於「30元賄選標準」，不構成犯罪；不過，台北地檢署認定，該標準僅是檢察機關偵辦案件的參考例舉，且是針對選舉買票並非連署，依違反總統副總統選舉罷免法，起訴周男等4人。

檢方起訴指出，周時雄從去年9月協助郭台銘、賴佩霞進行參選、連署事務，並負責新北市新店區連署站文宣物資發放；吳信慧則為新店區中正連署站負責人；謝明樵、傅友辰是新店區連署站督導。去年10月8日，由周時雄提供米酒，吳信慧於連署站指示工作人員，以喊話器表示「參加連署送米酒及垃圾袋」等，另由謝明樵、傅友辰負責向不特定民眾交付賄賂，收取連署書。

請繼續往下閱讀...

檢調調查時，周時雄辯稱，米酒並未超過30元，並指提供米酒參與連署的方式成效不錯；謝明樵則稱，米酒價值較高，相對其他贈品更容易影響民眾連署意願，且得知送米酒時，有想過會不會太超過；傅友辰也稱，有民眾為了米酒參與連署，送米酒會影響民眾連署意願等語。

檢方認為，投票行收賄罪刑成立與否，無所謂市價或行情的絕對標準，「30元以下」宣傳品標準，僅是檢察機關偵辦賄選案件的參考舉例，是否成罪仍應依個案認定有無影響民眾投票意願，況且本案為對連署人交付賄賂，尚未進入投票階段，與投票行受賄罪程度不同，不得比附援引。

此外，依蒐證畫面可見，許多連署人完成連署後，同時取得米酒、扇子、礦泉水、便條紙、存錢筒，甚至取得2瓶米酒，足以證明，實際上交付的賄賂早已超過30元，依涉犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂等罪起訴周男等4人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法