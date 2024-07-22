新北教保員涉施暴被挨罰勒令停招 侯友宜：不適當者絕不寬貸

新北市板橋區私立福音幼兒園今年3月發生不當管教事件，教保員被控涉嫌體罰幼童，共有8名幼童受害。（記者董冠怡攝）

2024/07/22 12:53

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋區私立福音幼兒園今年3月發生不當管教事件，共有8名幼童受害，教保員被控涉嫌大力拉扯、拍打、脫褲子等體罰行為。對此，市長侯友宜今天出席公益活動時回應，不適當者絕不寬貸，應讓孩子在安全環境下學習。

媒體詢問，民代質疑市府動作太慢，小小孩年幼求助不易，如何協助避免類似情況再度發生？據傳其中兩名被指控的教保員，有10年資歷，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項，未來在評選制度上，是否會增加其他門檻？

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侯友宜表示，接獲通報後立即展開調查，並對行為人祭出終身不得聘用，也處罰幼兒園，解除準公共化契約及勒令停招，對於有法律諮詢、轉校需求的家長，都有成立專案幫助，讓家長安心、孩子安全，市府會跟家長並肩作戰，不適當的一定嚴懲、絕不寬貸。

侯友宜指出，對於老師的任何行為，除了更加嚴格考核，預防上只要能夠全力把關，均會全力以赴，一旦發生便全力處理，絕不容許孩子受到不當管教，應給孩子安全學習的空間。

市府教育局長張明文表示，所有不當對待案件都有SOP，一切依照「幼兒教育及照顧法」處理，4月接獲檢舉後第一時間立即開會調查，並對行為人祭出嚴厲處分、罰鍰，最重終身不得聘任、開罰60萬元，6月同步公告幼兒園及行為人姓名，及對負責人裁處6萬元、幼園勒令停招。

張明文指出，6月公告後已無招收新生、7月勒令停招。按部就班進行流程的同時，必須確保園內現有幼生的權益，已要求園方舉行說明會與家長溝通，了解後續改善作為，另已解除準公共幼兒園契約（8月1日起），後續處置也會從旁協助，尊重家長需求及教育選擇權；虛心接受各界意見，讓處理方式更為周延。

關於資歷滿10年將獲獎勵，張明文說，當事人如被檢舉不當行為，就會撤銷獎勵，總而言之，針對不當個案，嚴懲不貸、追究到底；不過，仍相信大部分的幼教人員都是愛孩子、願意努力付出。

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