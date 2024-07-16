立院三讀》凌虐未滿7歲幼童妨害身心、致傷致死 加重1/2刑責

立法院院會今（16）日三讀通過「刑法第286條條文修正案」，加重虐童刑責。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 16:57

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（16）日三讀通過「刑法第286條條文修正案」，加重虐童刑責。三讀條文增訂，對於未滿7歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至1/2。

現行「刑法第286條條文」規定，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑；因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

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另，意圖營利，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

立法院司法及法制委員會4月17日審查本案時，朝野立委對於保護兒少立場一致，但對於條文如何設計看法不一，因此全數條文保留，送交黨團協商。

立法院長韓國瑜今日主持朝野協商，各黨團達成共識，在現行「刑法第286條條文」增訂第5項條文：「對於未滿7歲之人，犯前4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至1/2」。至於其他條文則未修正。全案今天在立院院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過刑法修正案。

該修正條文之立法說明指出，考量未滿7歲之人無行為能力，若對未滿7歲之人犯本條之罪，惡性非輕，對被害幼童身心戕害之情節尤重，現行刑度已不足反映行為人惡性。且經統計近3年各地檢署依本條起訴案件被害人年齡分布情形，超過半數均未滿7歲，更證有遏止是類案件之必要。

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