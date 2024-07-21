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注意！台中市區出現「超大機車格」 開車族誤停可開罰

台中市中區民族路段的「機慢車停放區」。（圖由警方提供）

台中市中區民族路段的「機慢車停放區」。（圖由警方提供）

2024/07/21 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕為增加機車停車容量減少被移置等問題，台中市停車管理處逐步將傳統機車格規劃為「機慢車停放區」，上月起在中區劃設17處，而此種「超大停車格」只能用來停機車、腳踏車，若汽車誤停可依法取締開罰，警方表示，迄今已開出2張罰單，提醒開車族注意。

傳統機車停車格寬度約為1米，一次只能擺放1部機車，騎士有時找不到車位或趕時間，會將已停好機車隨意挪動，硬將自己機車塞進去，除造成其他機車移出時困難，還可能導致機車碰損，「機慢車停放區」則取代以往一小格停車格，除增加機車停車容量，也減少民眾車輛被移置問題。

中市停車管理處為此逐步將傳統機車停車格規劃為「機慢車停放區」，自今年6月起，在中區民族路（自綠川東街至自由路段）劃設17處，而該路段出現超大機車格，為避免民眾未注意遭取締及保障特殊車種停車權益，停管處除在停放區標線外繪有「機慢車停放區」白色字樣，並在停放區內加繪指示箭頭，讓用路人明確遵循。

而轄區第一分局近期也加強宣導，聯手志工媽媽向用路人宣導停車時務必注意停車格停車車種，例如親子停車位、身心障礙者專用汽車停車位及機慢車停放區等，呼籲駕駛人或無專用停車位識別證者，依規定停放車輛，建立友善無礙的環境。

警方同時呼籲民眾按規定停車，依道路交通管理處罰條例第56條第1項規定，違規停車可處600元到1200元罰鍰，分局長鍾承志表示，民眾暑假期間外出旅遊應遵守交通規則，切勿無照駕駛或酒後駕車，行車也要隨時注意周邊路況，以確保行車安全，避免發生交通事故，該分局亦將持續加強治、交安工作，維護市民安心宜居的環境。

警方宣導停車時務必注意停車格停車車種。（圖由警方提供）

警方宣導停車時務必注意停車格停車車種。（圖由警方提供）

警方加強宣導。（圖由警方提供）

警方加強宣導。（圖由警方提供）

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