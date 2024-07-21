台中年輕藥頭假冒「蝦皮」販毒 高山茶、G7戰鬥機當暗語

警方當街將兩名藥頭圍捕到案。（圖由警方提供）

2024/07/21 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2名年輕藥頭假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售高山茶、香奈兒等產品，實則是為了掩人耳目的毒品交易暗語，警方網巡識破策畫圍捕行動，當街查獲2嫌並查扣K他命、咖啡包等毒品，全案經檢方偵結起訴，台中地院也在近日宣判，分判2人6年、3年徒刑，並沒收犯罪所得。

台中市第五分局偵查隊長曾建富今天說明案情指出，警方今年初執行網路巡邏時，發現某微信帳號假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售所謂「高山茶」，實則暗藏毒品交易的訊息，藉此企圖規避查緝，仍進一步查出分別24歲、21歲的黃姓及吳姓男子組成販毒集團。

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曾表示，販毒集團為規避查緝，多以各種暗號掩飾毒品交易內容，以本案為例，「高山茶」指K他命、「香奈兒、G7戰鬥機」則指毒咖啡包，該集團還利用「買5送1、買10送3」等促銷手法招攬買家，緝毒小隊經過月餘蒐證，以喬裝買家方式，將黃等人約出後，伺機當街圍捕到案。

警方當場查扣K他命22包、毒咖啡124包、梅錠41顆等毒品，市值約18萬8千元，經查，黃男負責接收上游販毒集團資訊，再聯繫吳男駕車共同前往交易毒品，賺取價差，台中地院近日宣判，依據毒品危害防制條例，販賣第三級毒品屬7年以上有期徒刑重罪，如果販賣混合2種以上毒品的咖啡包，再加重其刑。

而黃男及吳男就其犯行均自白，依法先加重後再遞減其刑，各判處有期徒刑6年及3年，犯罪所得全部沒收；第五分局呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力輕易嘗試毒品，以免造成身體危害，將持續貫徹「青春專案」及「社區警政再出發」工作，針對毒品情資、非法處所清查，強化蒐證，同時鼓勵民眾檢舉，以瓦解毒品犯罪網絡。

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黃男假冒「蝦皮購物」販售高山茶、香奈兒，實則是毒品交易暗語。（圖由警方提供）

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