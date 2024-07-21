又是房屋裝潢費 台中2婦人險遭騙百萬

65歲陳婦遭詐騙，到銀行要提領100萬元，謊稱住家裝潢要用錢。（民眾提供）

2024/07/21 11:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區一名50歲陳姓婦人及一名65歲陳姓婦人，遭網路投資詐騙，先後到銀行要匯款100萬元，行員發覺有異，關心其匯款原因，婦人皆依詐團指示謊稱「房子老舊要裝潢」，幸警方及時到場勸阻，才成功保住婦人的存款。

50歲陳婦於本月17日至沙鹿區某銀行欲提款100萬現金，行員關懷詢問原因，陳婦說詞反覆不定，並遮掩手機對話內容，深怕被看見，行員發覺有異通報警方到場協助。

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清水警分局光華派出所警員鄭名凱、林昱宏到場後，陳婦表示因要陸續付房子裝修費用才要提款，因為網路轉帳匯款額度只有20萬元，多次轉帳太麻煩，才決定直接提款100萬元。

員警表示，這是假投資真詐騙，要陳婦千萬別匯款，並分享詐騙集團以高獲利詐騙手法「指導」民眾轉帳匯款或提款，還會教導被害人如何「應付」銀行行員及警方的詢問。

陳婦才坦承加入LINE投資群組，群友吹捧有款APP（瑞奇TOP）操作虛擬貨幣獲利可期，她才下載APP後準備投入100萬元，員警解釋其安裝的APP屬詐騙集團設置的系統，陳婦才驚覺受騙，並向員警表示「我聽你的」不再匯款。

無獨有偶，另一名65歲陳姓婦人，本月19日也到沙鹿區某銀行欲臨櫃提款100萬現金，行員關心其領款用途，陳婦表示房子老舊要裝潢，與詐騙集團慣用指導民眾「瞞」銀行行員的說法如出一轍，行員隨即通報警方到場。

光華派出所警員鄭名凱、賴文凱到場，員警向陳婦表示，這週已接獲三起住家要裝潢匯款案件，向陳婦說明這是詐騙集團詐騙手法，但陳婦堅稱自己沒被騙，員警要檢視其手機通訊內容，陳婦也拒絕。

員警無奈只好聯繫陳婦的弟弟查證，其弟表示家中並未裝潢施工，懇請警方阻止姊姊領錢，避免被騙，在警方及其弟弟共同勸說，陳婦才坦承是參加網路投資，對方要她謊稱住家裝潢要用錢，同意取消提領100萬元。

員警趕到銀行阻止50歲陳婦匯款100萬元，成功保住其存款。（民眾提供）

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