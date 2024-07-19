做白工？耗費半年「打詐」拿0分 南市基層刑警盼新局長林國清鼓勵士氣

打擊詐騙是警方首要目標，台南警方也因打詐獲得好聲量，但是台南某分局耗費半年偵辦一件詐騙集團，刑事核分卻拿0分，引起基層刑警不滿。（記者王捷攝）

2024/07/19 16:40

〔記者王捷／台南報導〕TPOC台灣議題研究中心研究台南以打詐獲得好聲量，不過台南警界傳出，刑警耗費半年清除詐團，象徵榮耀的刑事核分因延後2星期報分，遭南市刑大退件，做了半年拿「0分」引發基層刑警不滿，認為打擊士氣，希望新任局長林國清能滾動式修改核分政策，提升刑警偵辦詐團士氣。

台南市漁會理事長林士傑遭行刑式槍殺，目前偵辦陷入瓶頸，這同時也是新任警長林國清上任來的首要挑戰，不過TPOC台灣議題研究中心研究調查發現，台南的治安好感度不受林士傑槍殺案影響，反而2022年成立的「打詐台南隊」獲得0.58的好感度，可見台南打擊詐騙集團的用心。

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不過，台南某分局費盡苦心偵辦一件詐騙案，因為太晚報核分被刑大退件，原本報核的200多分刑事核分變成泡影。原來，警方在偵辦詐團時，必須要先報給刑事局審核，在刑事局認定為詐團後，才交由地方刑警大隊核發刑事分數給刑警個人。

刑事核分每半年檢討一次，以台南的偵查佐來說，是42分及格，對偵查佐來說，只要正常移送案件，都會通過考核，但核分跟業績一樣，分數等同於榮耀，每半年核分前幾名的偵查佐能有機會獲獎、跟局長合照，有些偵查佐是以這些合照與獎狀，來證明自己的功績。

負責審核分數的是刑大偵查組，組長認為，如果每案都拖到半年才來核分，組內的人力無法應付，所以才定內規，案件移送後1個月內必須附上刑事局的認定，再報請核分，不是只退這件「0分」詐欺案，其他分局如果晚報也被退件。

但基層刑警認為，打詐是目前政府的首要方針，如果沒有提高功獎、工作獎金，那也應該提高刑事核分，例如查扣不法所得多少以上，增加核分標準，鼓勵刑事人員爭取榮譽，如果是用晚報核分就退件是抹煞基層刑警的努力，希望新任局長林國清能重視。

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