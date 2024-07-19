詐團補虧計畫誘加碼 收款自備點鈔機

警逮獲蘇姓車手，並在車上查扣一台點鈔機、六張虛擬幣契約及手機等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/19 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市朱姓女子誤信詐騙集團，面交四十餘萬元積蓄投資股票，詐團還打出補虧計畫，欺騙朱女加碼一百萬元購買虛擬幣，朱女事後驚覺遭詐騙報案；蘆洲警分局獲報，讓朱女繼續約出車手面交，於台北市逮獲駕車前來的蘇姓車手，並在車上查扣一台點鈔機、六張虛擬幣契約及手機等證物，續追幕後集團。

蘆洲警分局更寮派出所十七日獲報，四十二歲朱姓婦人遭詐團以假股票投資，將營利或加碼轉投資虛擬幣手法詐欺，面交三次四十萬元，詐團食髓知味，後續要求朱女再投資一百萬元，佯稱有補虧機制，朱女邀友人加入時，才驚覺誤中投資犯罪圈套被詐，連忙報警。

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蘆洲分局獲報，組成專案小組，分析朱女從臉書社群點擊投資廣告，加入詐團成立的LINE投資社群，誤信管理員告知成員股票獲利內線，招攬假投資牟利，詐團為取信、吸引被害人加碼，還告知投資失利會提供補虧計畫，可加碼資金改買虛擬幣，提供假投資網頁，讓會員購買泰達幣，並營造獲利假象。

蘇姓車手辯稱他趁暑假打工，第一天收款就被逮，警方懷疑蘇嫌供詞，將他依詐欺、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後聲請羈押禁見獲准，警方已著手鑑識他的手機，過濾其交往對象，續追幕後集團。

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