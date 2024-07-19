警匪追逐》詐翁4500萬還撞警 勇警轟3槍逮監控手

警方逮捕開車衝撞的監控手丁男。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/07/19 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕許姓退休老翁假投資騙走四千五百萬元，新北市林口警分局文林派出所派員查緝詐欺集團，昨上午利用偵查技巧順利引出車手與監控手，但監控手拒捕，一度開車衝撞警方，員警對空鳴三槍，他才放棄抵抗就逮。警方帶回四十一歲呂姓車手及十八歲丁姓監控手，全案依妨害公務、詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。

警讓翁稱再入金三百萬 釣出2人

據悉，今年五月，七十三歲許姓退休老翁被詐團的網路投資廣告誘騙加入假投資群組，並被洗腦不斷面交現金，先後共交付四千五百萬元，這些錢是許翁畢生積蓄，許翁之後發現有異報警，警方獲報後，要求許翁再與詐團聯繫，稱欲再入金三百萬元，並相約昨上午十時許於街邊面交，詐團不疑有他，派車手呂男與監控手丁男赴約。

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警方見到呂男後，第一時間將其控制，但文林所長鄭文傑發現外圍一輛可疑轎車，在文化路二段附近徘徊，於是尾隨在後，跟到忠孝路、公園路口將其攔下，而車上監控手丁男拒不配合，即刻踩油門逃逸。

丁男與警方展開追逐受困車陣中，鄭員與同仁即刻下車包圍，這時丁男竟衝撞警方欲突圍，直到鄭員對空開三槍示警，喝令嫌犯停車，丁男這才乖乖被逮。警方在車上搜出偽造工作證、詐騙合約、多支手機等多項證物，警方將持續溯源。

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