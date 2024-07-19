新北警分局長聯合布達！六都最年輕分局長陳建龍到任 黃國政首重撫卹圓滿

新北市警察局今天為新、卸任分局長、保大大隊長舉辦布達，新北市長侯友宜、警察局長廖訓誠監交下，就任新店分局長謝龍富（左一）將印信交給新任土城分局長陳建龍（右一）。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/19 12:28

〔記者吳仁捷、實習記者譚真／新北報導〕新北市警察局今天舉行三重分局長黃國政、土城分局長陳建龍等7位新、卸任分局長、大隊長聯合布達，侯友宜期許新任官，新北市為全國最複雜大都會，警民比非常高，警察同仁非常辛苦，擔任分局長或重要職務幹部應背負起帶著同仁往前走的責任，迅速打擊犯罪、維護犯罪、治安穩定，更要維護好交通安全，另他也肯定基層同仁在新北市治安的努力，新北市就像台灣縮影，希望大家團結一致，讓新北市治安繼續往前走。

新北市警察局今天為新任副局長王文澤、林新晃調任及三重分局長黃國政、新店分局長謝龍富、汐止分局長徐俊生、三峽分局長劉文雄、瑞芳分局長李智源、保大大隊長楊力強等人舉辦聯合布達，由市長侯友宜、新北市警察局長廖訓誠監誓，警友會理事長黃志彰、義警、義刑、民防、義交等幹部及多位民代到場見證。

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新北市警局長廖訓誠表示，本次是配合內政部警政署調整全國重要警職作業，並依適任人員之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，調整部分分局長、大隊長職務。

據透露，三重分局警員黃瑋震遭毒駕黃國維撞死，市府、警方全力爭取撫卹，期待勇於任事的黃國政做好協調工作，讓全案圓滿，一併提升同仁士氣；此外，警大67期、44歲的陳建龍為六都最年輕分局長，這次調任甲等分局，也是未來警界明日之星。

新北市警察局今天為新、卸任分局長、保大大隊長舉辦布達，新北市長侯友宜、警察局長廖訓誠監交下，三重副分局長將印信交給新任三重分局長黃國政（右一）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天為新、卸任分局長、保大大隊長舉辦布達，新北市長侯友宜特別介紹回任新北市警局的副局長王文澤（右）、林新晃（左）。（記者吳仁捷翻攝）

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