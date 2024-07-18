中市警局警政監、分局長與大隊長等 6名高階警官調任

台中市警局警政監、分局長與大隊長等6名高階警官調任，本月19日交接。（資料照）

2024/07/18 10:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕內政部警政署調動部分台中市的分局長，以與交通警察大隊長等高階主管共6人，原任第四分局分局長李建興調陞中市警局的警政監，其職缺等調整如下，預計本月19日（星期五）舉辦交接典禮：

一、第四分局分局長，由原霧峰分局長陳祥麟接任，陳是中央警察大學資訊管理學系58期、資訊管理研究所碩士，曾任中市警局交通警察大隊副大隊長、霧峰分局及第二分局副分局長、本局資訊室主任、和平分局長等職務。

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二、霧峰分局分局長，由原太平分局長廖誌銘接任，廖為中央警察大學戶政學系57期畢業，曾任澎湖縣政府警察局望安分局、苗栗縣警察局大湖分局、彰化縣警察局芳苑分局、新竹市警察局第三分局、基隆市警察局第二分局分局長、基隆市警察局主任秘書、新北市政府警察局秘書、督察、內政部警政署行政組科長。

三、太平分局分局長由原和平分局長沈能成接任，沈為中央警察大學公共安全學系55期畢業、私立淡江大學國際事務與策略研究所碩士，曾任嘉義縣警察局中埔分局、彰化縣警察局溪湖分局、基隆市警察局第一分局分局長、內政部警政署基隆港務警察總隊督察長、宜蘭縣政府警察局交通警察隊隊長、台北市政府警察局交通警察大隊副大隊長、犯罪預防科科長、中市警局保安警察大隊大隊長。

四、和平分局分局長，由原交通警察大隊長劉明興接任，劉為中央警察大學外事警察學系60期、國立澎湖科技大學經營管理學研究所碩士，曾任澎湖縣政府警察局望安分局、南投縣政府警察局竹山分局、彰化縣警察局鹿港分局、南投縣政府警察局南投分局分局長、澎湖縣及屏東縣政府警察局督察長、中市警局督察。

五、交通警察大隊大隊長，由中市警局督察鄭鴻文接任，鄭是中央警察大學行政警察學系64期（二技）、元智大學社會政策與社會工作學研究所碩士，曾任金門縣警察局金湖分局、花蓮縣警察局新城分局、苗栗縣警察局通霄分局、新竹市警察局第二分局分局長、屏東縣及苗栗縣警察局主任秘書。

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