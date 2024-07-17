檢警查獲走私禽流感疫苗 防檢署：最高判刑7年、併科450萬元罰金

農業部防檢署今年1月23日配合檢警調查，破獲業者疑似違法輸入販賣及使用禽流感疫苗。（防檢署提供）

2024/07/17 15:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部防檢署今（17日）表示，今年1月23日配合檢警調查，又再度破獲業者疑似違法輸入販賣及使用家禽流行性感冒（以下簡稱禽流感）疫苗，查扣違法輸入之禽流感疫苗、非法血清等動物用偽藥禁藥共計565瓶，並將相關涉案人員帶回偵訊，全案由屏東地檢署起訴。

屏東地檢署指揮刑事警察局偵查第八大隊第五隊、屏東警察局刑事警察大隊、雲林警察局刑事警察大隊、台南動物防疫保護處及屏東動物防疫所等機關單位，兵分多路於屏東、台南及雲林等地區執行非法動物用藥品聯合查緝工作，於今年初破獲違法輸入禽流感疫苗案例，並查扣相關藥品565瓶。

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防檢署強調，違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥，最高可處7年以下有期徒刑，得併科450萬元以下罰金，查獲業者違法使用非法疫苗，可處6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處50萬元至250萬元罰鍰。

防檢署表示，目前使用禽流感疫苗國家，均無法有效控制禽流感疫情，現階段應持續收集及更新疫苗使用資訊，並密切觀察歐美等先進國家對禽流感後續規劃方式，再依我國產業狀況評估其可行性，我國透過禽場生物安全硬體設施升級，禽場工作人員落實生物安全操作，可有效防範禽流感疫情發生。

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