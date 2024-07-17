屏縣注射業者使用走私禽流感疫苗 交保又犯被起訴

屏東縣動物防疫所聯合屏東縣警察局刑警大隊等單位查獲非法禽流感疫苗 。（屏東縣動防所提供）

2024/07/17 13:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣薛姓家族為禽類疫苗注射業者，今年（2024年）1月遭查獲使用非法禽流感疫苗為禽類施打，案經地檢署偵辦交保後竟又再度犯案，3月再度被查獲，檢方已於本月（７月）11日提起公訴。

屏東縣動物防疫所今天（17日）指出，今年1月23日聯合屏東縣警察局刑警大隊、台南市動物保護處，針對所轄違法使用並販賣非法家禽流行性感冒疫苗，以及水禽小病毒抗體疫苗的注射業者、水禽飼養場發動同步搜索，於台南一處養鴨場現場查獲屏縣薛姓家族注射隊使用非法疫苗為鴨隻施打，並於其住家查扣自中國輸入的家禽流行性感冒疫苗及自製血清等共500多瓶，屏東地檢署偵訊相關涉案人員後交保候傳。

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不料薛姓嫌犯再度犯案，動防所於3月27日聯合屏東縣刑大再次於薛姓嫌犯住家進行搜索，仍查獲58瓶疑似中國禽流感疫苗，屏東地檢署於7月11日提起公訴。

屏縣動防所所長李永文表示，2022年底接獲情資有不法商人自中國走私禽流感疫苗供給水禽注射隊施打，經屏東地檢指揮屏東縣刑大積極偵辦蒐證，今年1月至6月間聯合雲林、嘉義、台南、高雄等動物防疫主管機關查緝違法輸入販賣、中盤經銷甚至下游水禽疫苗注射隊及水禽牧場使用端，跨及雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等多縣市。

依據農業部動植物防疫檢疫署表示，參考國際高病原性禽流感（HPAI）防治經驗，以撲殺遭感染HPAI家禽策略並配合早期通報及強化禽場軟硬體生物安全措施，為預防及控制HPAI最直接且有效方法。由於禽流感病毒具有多變及重組特性，使用非法疫苗後禽隻產生抗體，也會造成病毒重組及變異機會，且免疫禽隻仍會遭受感染排毒而成為隱形傳播者，而增加感染哺乳動物及人的機會，經過禽流感防疫專家會議討論結果，不建議使用疫苗做為防治策略。

屏縣動防所表示，由於國內目前仍禁止生產或輸入家禽流行性感冒疫苗，任意製造或違法走私動物用疫苗販售予畜禽業者使用，將導致生物安全防疫受威脅更可能導致人畜共通疾病的風險。動防所說明，對於違法製造、輸入、販賣動物用偽禁藥，最高可依「動物用藥品管理法」處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金，使用動物用偽禁藥可處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者加重處以50萬元以上250萬元以下罰鍰。

屏東縣動物防疫所、屏東縣警察局刑警大隊等單位，聯手查獲非法禽流感疫苗。（屏縣動防所提供）

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