為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

歹徒拒檢衝撞 航警開13槍仍被逃但已尋獲犯案車輛

2024/07/17 02:30

〔中央社〕航警局今天表示，昨晚執行交通勤務時發現一可疑違停租賃車，但駕駛拒檢逃離，員警稍後再度發現該車輛，上前盤查卻遭衝撞警車，員警開了13槍仍被逃逸，目前已尋獲車輛並續追犯嫌。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇(峰)億凌晨接受媒體訪問表示，16日晚間10時24分許，保安警察大隊員警在第二航廈執行交通疏導勤務時，於第二航廈航站北路盤查1台違規停放的租賃小客車，車主搖下車窗時，員警立即聞到車上有濃厚的塑膠味，但駕駛當場拒檢並加速駛離。

蘇(峰)億說，經警方追查監視器畫面發現，這輛車已經違規停放至航站南路的公務停車格，立即通報線上警力，駕駛巡邏車在10時37分許於航站南路下車進行第2次盤查，沒想到駕駛立即加速衝撞警車逃逸，現場員警即依警械使用條例開了13槍制止，但車輛仍由航站南路逆向往國道入場道方向駛離，所幸未造成現場警員及民眾受傷。

蘇(峰)億指出，經事後檢視，巡邏車右前車頭及1輛民眾自用小客車左後方遭衝撞損壞，航警局目前已調閱車輛相關資訊及監視器畫面，並已循線尋獲車輛，將持續循線查緝在逃的犯嫌到案，另外也加派特殊任務警力，強化機場安全維護工作。（編輯：洪啟原）1130717

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播