7/16 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

今晚（7月16日）開獎的第113000070期大樂透、第113000170期今彩539頭獎都摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/16 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月16日）開獎的第113000070期大樂透、第113000170期今彩539頭獎皆摃龜。

第113000070期大樂透中獎號碼「04、12、22、29、36、47，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得180萬2038元；參獎共46注中獎，每注可得3萬9618元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬0748元；伍獎共2142注中獎，每注可得2000元；陸獎共2704注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5877注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5860注中獎，每注可得400元。

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第113000070期49樂合彩中獎號碼為「04、12、22、29、36、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2762注中獎，每注可得1250元。

第113000170期今彩539中獎號碼為「07、24、26、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6706注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2467注中獎，每注可得50元。

第113000170期39樂合彩中獎號碼為「07、24、26、34、36」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共327注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3551注中獎，每注可得1125元。

第113000170期3星彩中獎號碼為「077」，壹獎共77注中獎，每注可得5000元。

第113000170期4星彩中獎號碼為「8671」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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