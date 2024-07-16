北市幼兒園性侵案不可揭露資訊？ 保護司：本案可以報導幼園名稱

保護司說明兒少性侵害相關報導規範。（記者林志怡攝）

2024/07/16 12:44

〔記者林志怡／台北報導〕台北市某幼兒園發生性侵案，園長之子疑性侵20女童引發各界譁然，台北市挨批處理速度緩慢，而各界近期討論是否能夠報導幼兒園相關資訊，對此衛福部保護司長張秀鴛指出，以這次案件來說，媒體可以報導幼兒園名稱沒問題，而幼兒園就過去處理經驗，學校、班級不得報導相關規定並不適用。

台北市某私立幼兒園的男教師涉嫌性侵20名女童，且該位男教師也是事發幼兒園園長的兒子，法院預計在8月宣判結果，但近期爆出該位男教師調查期間並未被停職，園方甚至隱匿相關訊息，沒有及時通報，市府挨批處理速度緩慢，而各界也擔憂媒體報導受法規限制、民眾難以取得進一步資訊並加以防範。

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針對媒體報導受限、民眾無法得知資訊一事，張秀鴛澄清，依據「兒童及少年福利與權益保障法」，確有媒體不得報導或記載「4類案件」被害兒童或少年的姓名，或其他足以識別身分之資訊。

法規中的4類案件有「遭受第49條或第56條第1項各款行為」、「施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康之物質」、「為否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之選定、酌定、改定事件之當事人或關係人」、「為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人」等，其中第1項包括兒童遭受遺棄或身心虐待等情事、因特殊情況受保護或安置等情況。

張秀鴛說，就這次的幼兒園相關案件，其案情並「不屬於」前述禁止報導的4類案件，因此媒體可以報導幼兒園名稱沒問題，且依據過去的處理經驗，施行細則中所規範的、學校或班級等資訊不得報導相關規定並不適用。

此外，張秀鴛表示，對於相關案件的報導，若是為了增進兒童及少年福利，或維護公共利益，且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開之必要，不在此限，因此媒體若基於讓民眾知曉訊息、提早防範的立場進行報導，是可能免罰的。

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