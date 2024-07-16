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台中麥當勞歡樂送小車禍 意外「擊落」老毒蟲

杜男機車（右）與麥當勞外送機車碰撞。（警方提供）

杜男機車（右）與麥當勞外送機車碰撞。（警方提供）

2024/07/16 10:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區近期發生一起小車禍，一輛麥當勞歡樂送外送機車，與另輛由杜男騎乘的機車路口碰撞，雖然雙方都是輕傷未送醫，但警方交通事故處理時，意外發現杜男機車前置物箱竟有海洛因毒品，以及一支注射針筒，當場逮人送辦。

台中市第六分局今天表示，該分局何安所11日晚間7時許獲報，太原路一段與華美西街二段，發生2輛機車碰撞的交通事故，員警到場發現，係一輛麥當勞歡樂送的外送機車，與杜男（64歲）騎的機車因擦撞雙雙倒地，所幸兩名騎士均輕傷未送醫，但杜男機車龍頭鎖死，杜想憑藉一己之力搬動機車，卻無法順利移置。

員警見狀上前欲協助，杜男卻頻頻婉拒，仍拚命想移動機車，但警方秉持為民服務的熱忱，上前協助搬車時，赫然發現杜男機車前置物箱內，有1支針筒、1包海洛因（0.27公克），當場人贓俱獲，隨即將杜男上銬帶返所偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

另針對杜男是否涉嫌毒駕，警方也一併採尿送驗，一旦呈陽性毒品反應，會再根據其他騎車事證究辦；第六警分局呼籲，毒品影響社會治安甚鉅，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，民眾切勿接觸毒品而後悔莫及，警方亦將繼續掃蕩毒品，保障社會安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方赫然發現杜男機車前置物箱的注射針筒及海洛因。（警方提供）

警方赫然發現杜男機車前置物箱的注射針筒及海洛因。（警方提供）

警方當場逮捕杜男送辦。（警方提供）

警方當場逮捕杜男送辦。（警方提供）

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