北捷毒品案 他喊冤「撿到錢包忘交出」／行車員進休息室 口袋鼓鼓的

警方查扣在北捷南勢角車班休息室內撿到的大麻草、搖頭丸與玻璃球吸食器。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/16 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運南勢角車班休息室發現一個零錢包，裡面竟有大麻草與搖頭丸、玻璃球，北市捷運警察隊追查，昨上午傳喚有嫌疑的蘆洲段四十七歲賴姓行車專員到案，下午帶他到警局採集毛髮及尿液送驗，警方根據監視器畫面，發現賴在進入司機休息室前，其上衣左胸口袋「鼓鼓的」，不久後他離開休息室，口袋就恢復正常；警方因此認定他有嫌疑，將他依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦釐清。

賴員採集毛髮驗尿 移送偵辦

據悉，賴聲稱零錢包是他在上月底某日凌晨一時許，駕駛捷運末班車到站後，依規定巡視車廂，在其中一個座位上撿到；他撿到當下有打開零錢包查看，但看不出內部物品是什麼，於是把零錢包拿走，打算依拾得物規定處理，不過回到休息室後零錢包不慎掉落，他也忘了此事。

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不過，警方對賴的說法存疑，因為捷運車廂內的監視器畫面已被「覆蓋洗掉」，賴是否在捷運車廂中撿到零錢包，無從查證。再加上零錢包內的毒品、玻璃球吸食器，肉眼可辨，卻說不知內容物，不合常理。

車廂監視畫面已洗掉 警方對賴說法存疑

捷警隊追查此案，比對進出人員及車班表，發現撿到毒品的南勢角車班休息室有門禁管制，進出必須以磁卡感應才能開啟；警方過濾監視器畫面，也發現賴進入休息室前口袋「鼓鼓的」，離開後口袋之物就消失不見。

捷警隊是在本月四日深夜十時許接獲報案，北捷員工聲稱，在中和新蘆線南勢角站車班休息室內，撿到一個零錢包，包內是不足一公克的大麻草、兩顆搖頭丸與一顆玻璃球，經警方檢測後發現有毒品反應，這些物品目前也已經送往專業單位鑑識分析中。

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