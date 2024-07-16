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「假副署長」酒後違規過馬路被撞倒 撞擊畫面曝光

方男違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

方男違規穿越馬路。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/16 10:00

〔記者王冠仁／台北報導〕59歲方姓男子今天凌晨時刻，身穿「移民署」字樣背心，背心正面還有「副署長」官銜，他喝酒後徒步穿越台北市和平西路一處路口卻違規闖紅燈，遭黃姓男子駕駛的轎車撞上而昏迷送醫。警方查出他其實並非移民署官員，將待他傷勢穩定後，釐清他為何身穿移民署背心，以及有無冒充公務員來行使職員，再進一步究責。

台北市消防局在今天凌晨1時18分接獲報案，報案民眾聲稱，台北市和平西路三段與梧州街口，有一名行人穿越馬路遭汽車撞上。救護人員趕到現場，發現59歲方姓男子被撞擊後倒地失去意識、陷入昏迷，他隨即被送往台大醫院急救。

警方調查，當天方男身穿移民署背心，背心正面還有「副署長」官銜，在附近喝完酒後，徒步自梧州街北往南要穿越和平西路，他卻違規闖紅燈。當時49歲黃姓男子駕車行經和平西路、東往西方向，經過梧州街口時，方男忽然竄出，黃剎車不及撞上他。

員警趕到現場對黃酒測，他酒測值為0。警方呼籲，用路人應遵守交通規則，勿違規穿越道路，以確保交通安全。

警方指出，方男穿著移民署背心，背心上還有副署長官銜，此舉恐怕已經觸法。根據刑法158條，「冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金」，警方將待他傷勢穩定後進一步釐清。

黃男轎車有明顯撞擊痕跡。（記者王冠仁翻攝）

黃男轎車有明顯撞擊痕跡。（記者王冠仁翻攝）

黃男轎車有明顯撞擊痕跡。（記者王冠仁翻攝）

黃男轎車有明顯撞擊痕跡。（記者王冠仁翻攝）

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