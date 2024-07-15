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摸起來像門把 宜縣鬆餅店長強拉國中女摸男生殖器判3年8月

宜縣一家鬆餅店男店長強拉國中女學生摸他的生殖器，一審判有期徒刑3年8月。圖為情境照。（資料照）

宜縣一家鬆餅店男店長強拉國中女學生摸他的生殖器，一審判有期徒刑3年8月。圖為情境照。（資料照）

2024/07/15 23:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家鬆餅店長阿宏（化名），強拉國中女學生小美（化名）左手，碰觸他的男性生殖器，小美偵查時指稱，「熱熱的，摸起來像門把」。一審法官認定阿宏對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。

判決指出，去年4月，小美穿著國中制服到某鬆餅店消費，阿宏邀她加入LINE好友，再詢問是否「色聊」及觀看「肉棒」，小美原以為「肉棒」是種食物，回家後問母親是何物，母親隔天帶她到鬆餅店，要求2人勿有不當聯繫便先行離去，獨留小美在店裡，阿宏趁機強拉小美左手觸碰他的生殖器，1個月後，小美在校觀看防制性侵害宣導影片時哭泣，經導師詢問才發現上情啟動通報。

阿宏在警詢時辯稱，有用LINE跟小美談起鬆餅及寵物話題，未聊及不當議題，他的鬆餅店有整排透明窗戶與落地大門，案發時間人車往來頻繁，路人可從外面查見店內情況，在當時情境下，怎麼可能對小美強制猥褻。

小美在偵查時指稱，「他（即被告）突然抓住我的左手，去抓他的下面…有一個東西從他拉鍊那邊露出來，我就直接摸到肉，是熱熱的，摸起來像門把…那位叔叔跟我說，我給你摸那個東西不要跟別人說喔」等語。

宜蘭地方法院合議庭認為，小美對性事或男性生殖器毫無所悉，若非親身經歷觸摸被告露出的生殖器，焉能具體描述。合議庭審酌宜蘭縣政府社會處訪視調查報告、小美導師及學校特教組長證詞，認定阿宏犯行事證明確，應依法論科，全案審結，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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