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受刑人「抓鳥龍爪手」偷襲室友下面 判刑10個月

潘姓受刑人被控男強制猥褻，判刑10月定讞。示意圖，非當事人。（資料照）

潘姓受刑人被控男強制猥褻，判刑10月定讞。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/07/09 11:04

〔記者張文川／台北報導〕桃園某監獄潘姓受刑人，前年5月在舍房突然把手伸進一旁另一受刑人阿哲（化名）的棉被裡，用力猛抓其下體與睪丸。潘男否認犯行，強調自己吃藥失憶，歷審法官皆依據監視器的錄音錄影，確認棉被內突然「劇烈起伏」，潘男當下還說「跟你鬧的啦」，對答如流，認定有罪，依強制猥褻判刑10月定讞。

判決指出，2022年5月2日晚間8時許，潘男跟阿哲在舍房蓋棉被看電視，潘男突然起身靠近阿哲，利用棉被掩護，大力掐住阿哲的下體跟睪丸。阿哲到受驚嚇癱軟大叫「不要啦」，愣住一陣子後回神，才起身按舍房牆壁的報告燈，通報主任。

監視影像顯示，阿哲當下控訴「主任，他摸我，他摸我這裡啦」、「他摸兩次了」，同時以右手指向自己的下體部位；舍房主任詢問「哪時候？」阿哲說「現在，剛剛，就剛剛而已。」獄方認為潘男觸犯刑法，將潘移送法辦，檢方起訴。

潘男否認動手，辯稱當晚他吞了監獄開立的8顆精神科藥物，8點開始睡覺，後來被阿哲看電視的聲音驚醒，他不知道期間發生什麼事。

桃園地院勘驗監視器畫面，證明潘男當時先湊至阿哲身邊，伸手進棉被內，棉被隨即出現即劇烈起伏；主任來後，潘男辯說「跟你鬧的啦」。

法官依此認定潘男犯案時對答如流、神智清楚，依強制猥褻罪判刑10月。二審高等法院、三審最高法院皆駁回潘男上訴，全案定讞。

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