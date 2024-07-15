台中女師抱2歲幼女墜樓雙亡 夫回台奔喪 警將通知說明案情

林姓女教師抱著幼女墜樓雙亡。（資料照）

2024/07/15 22:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓國中女教師，10日抱著僅2歲幼女墜樓雙亡，當時帶同大女兒在美國探親的丈夫，接獲噩耗已在上週五（12日）急趕回國奔喪，據了解，他心情相當沈重低落，也不希望外界過多打擾，警方將等他將妻兒後事辦到告一段落，再通知他到案說明案情，將全案函送檢方參辦。

44歲林女是國中教師，與在大學擔任副教授丈夫，共同撫養8歲長女、2歲次女住台中，林女過去先在高雄市任教，2015年才轉任台中該校，期間陸續生下大小女兒，分次向校方申請兩2年育嬰假，預計今年8月1日起上班，校方曾詢問林女回校任教的意願，林女答應。

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校方表示，對林老師墜樓深感不解與遺憾，林老師曾當過導師，帶過完整一屆班級三年，家長與其他老師，還有他曾經任教過的學生都相當肯定，她教學認真，評價頗高，在休育嬰假之前都沒有任何異狀，得知此憾事之後，已會同教育局、家長會長等人探視家屬，盡力協助後續。

據了解，林女是在10日上午8時許，抱著僅2歲的幼女於住處大樓12樓墜樓，警、消到場確認，2人明顯死亡，檢察官相驗後，確認死因是高處墜落的創傷性休克致死，而在大學擔任副教授的林女丈夫，事發當時帶著大女兒與其父母赴美探親，接獲噩耗已在上週五急趕回國奔喪，警方也在隔天進一步聯繫。

據透露，林女丈夫目前心情十分低落，也不願與外界有接觸，儘管警方依法將林女列為他殺案被告，但基於人情考量體恤，將等林女丈夫近期處理完妻兒後事，心情較為平復，再通知他說明釐清案發原因，詢問後案件會函送台中地檢參辦，不過林女已死亡，檢方預計將以不起訴處分。

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