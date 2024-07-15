為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中女師抱2歲幼女墜樓雙亡 夫回台奔喪 警將通知說明案情

林姓女教師抱著幼女墜樓雙亡。（資料照）

林姓女教師抱著幼女墜樓雙亡。（資料照）

2024/07/15 22:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓國中女教師，10日抱著僅2歲幼女墜樓雙亡，當時帶同大女兒在美國探親的丈夫，接獲噩耗已在上週五（12日）急趕回國奔喪，據了解，他心情相當沈重低落，也不希望外界過多打擾，警方將等他將妻兒後事辦到告一段落，再通知他到案說明案情，將全案函送檢方參辦。

44歲林女是國中教師，與在大學擔任副教授丈夫，共同撫養8歲長女、2歲次女住台中，林女過去先在高雄市任教，2015年才轉任台中該校，期間陸續生下大小女兒，分次向校方申請兩2年育嬰假，預計今年8月1日起上班，校方曾詢問林女回校任教的意願，林女答應。

校方表示，對林老師墜樓深感不解與遺憾，林老師曾當過導師，帶過完整一屆班級三年，家長與其他老師，還有他曾經任教過的學生都相當肯定，她教學認真，評價頗高，在休育嬰假之前都沒有任何異狀，得知此憾事之後，已會同教育局、家長會長等人探視家屬，盡力協助後續。

據了解，林女是在10日上午8時許，抱著僅2歲的幼女於住處大樓12樓墜樓，警、消到場確認，2人明顯死亡，檢察官相驗後，確認死因是高處墜落的創傷性休克致死，而在大學擔任副教授的林女丈夫，事發當時帶著大女兒與其父母赴美探親，接獲噩耗已在上週五急趕回國奔喪，警方也在隔天進一步聯繫。

據透露，林女丈夫目前心情十分低落，也不願與外界有接觸，儘管警方依法將林女列為他殺案被告，但基於人情考量體恤，將等林女丈夫近期處理完妻兒後事，心情較為平復，再通知他說明釐清案發原因，詢問後案件會函送台中地檢參辦，不過林女已死亡，檢方預計將以不起訴處分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 育嬰留停將結束竟發生憾事
2024/07/10 15:28

台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 育嬰留停將結束竟發生憾事
台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 阿嬤：失眠又顧孩心力憔悴
2024/07/10 19:14

台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 阿嬤：失眠又顧孩心力憔悴

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
夫任教大學 國中女師抱2歲幼女墜樓雙亡
2024/07/11 05:30

夫任教大學 國中女師抱2歲幼女墜樓雙亡
台中44歲女教師抱2歲女墜樓雙亡 夫和另名女兒在美國
2024/07/10 11:28

台中44歲女教師抱2歲女墜樓雙亡 夫和另名女兒在美國

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播