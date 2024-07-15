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傳八堵所警察非「因公殉職」基層反彈 警政署澄清：仍在審查未定案

傳基隆市八堵分駐所警察蘇昱鴻是「因公死亡」而非殉職，警政署今天澄清，本案尚在審查階段，尚未定案。（資料照）

傳基隆市八堵分駐所警察蘇昱鴻是「因公死亡」而非殉職，警政署今天澄清，本案尚在審查階段，尚未定案。（資料照）

2024/07/15 16:26

全力協助遺族爭取最優撫卹

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年2月29日，基隆市八堵分駐所警察蘇昱鴻在值班台執勤時，被簡姓男子開偷來的貨車衝入分駐所撞擊死亡，外傳銓敘部判定蘇員是「因公死亡」而非殉職，警政署今天澄清，本案尚在審查階段，尚未定案，將彙整相關單位意見，儘速召開審議會議，全力協助蘇員遺族爭取最優撫卹。

根本未送件銓敘部 有心人誤解

外傳近期銓敘部判定出爐，認為蘇員非值勤時遇襲身亡，應屬「因公死亡」而非殉職，但熟知內情的警政署官警指出，此說法純屬謠傳，目前警政署根本還沒開會審查，僅在要求基隆市警局補充資料階段，更遑論已送件去銓敘部，整件事是有心人誤解。

警政署表示，本案業經銓敘部依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法審定「執行任務發生意外危險以致死亡」，另是否符合警察人員人事條例第36條「執行勤務中殉職者」之要件，經本署「審查小組」會議決議，請基隆市警察局補充說明並檢附相關佐證資料憑辦。

警政署說，案經該局於6月再次函報，刻由本署會辦各相關單位表示意見中，並將擇日邀集「審查小組」成員召開會議審議。警政署強調，本案尚在審查階段，將彙整相關單位意見，儘速召開審議會議，全力協助蘇員遺族爭取最優撫卹。

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