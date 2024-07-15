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明天將退休 南市警局長廖宗山：盼林士傑命案15日晚間破案

台南市警局長廖宗山（中者）將於16日屆齡退休，他說在退休之前發生林士傑槍擊命案有些遺憾，仍希望在15日深夜12點前出現奇蹟破案。（記者王俊忠攝）

台南市警局長廖宗山（中者）將於16日屆齡退休，他說在退休之前發生林士傑槍擊命案有些遺憾，仍希望在15日深夜12點前出現奇蹟破案。（記者王俊忠攝）

2024/07/15 13:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警察局長廖宗山將於7月16日屆齡65歲退休，15日是他公務生涯最後1天，仍堅守崗位指揮偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案。今天上午10點多，他到南市警六分局偵查隊並向員警道別，離情依依。他並說，如有奇蹟出現，希望能在15日深夜12點之前偵破林士傑命案。

廖宗山表示，去年初他接任南市警局長，治安、交通工作相當平穩，可惜在他退休前發生林士傑遭槍殺命案，但台南市警察局與刑事局南部打擊犯罪中心員警仍在積極偵辦此案，林士傑命案案情並沒有膠著，如果在15日深夜12點之前能偵破此案，他也會出來面對。對於下任市警局長，他相信會做得比他更好。

廖宗山說，他依舊認為台南市是最安全的宜居城市，台南的交通、治安進步很多，很多觀光客肯定台南治安到台南觀光旅遊，台南人口也有成長、目前約186萬人。台灣不是共產國家而是民主國家，民主國家連美國也發生總統參選人川普遭槍擊事件，民主國家比較容易發生這種案子（槍擊案）；台南發生偶發的槍擊案，但整體來說治安仍是單純、純樸的地方，並非「慶記之都」，他退休後相信台南的員警會繼續為維護台南治安來打拚。

廖宗山感性地說，他從1985年在台南擔任巡官、2002年任台南市刑警隊長與刑大大隊長，2023年1月再回到台南擔任市警局長，從警的起點與終點都在台南，這很難得，並在台南市定居，他深感老天爺很眷顧他，退休後第1件事要陪妻子出國去走一走。

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