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退休婦誤信假飆股女王遭詐600萬 警逮車手再阻匯款百萬

假工作識別證、假收據及手機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

假工作識別證、假收據及手機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/15 11:59

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市陳姓婦人日前落入投資詐騙陷阱，被臉書廣告假「飆股女王」林恩如所吸引，接二連三投入600萬元退休金，直到與友人聊天時才驚覺被騙而報案，內湖分局警方配合陳婦將對方誘出，成功逮捕吳姓車手，另外，同天有另名婦人也落入投資詐騙，險將百萬款項匯出，所幸在警方勸說下打消念頭。

警方調查，退休的66歲陳婦6月初時，被臉書一頁式廣告「飆股、高獲利、高報酬」所吸引，接著加入LINE群組被洗腦後，以為投資可以真的拿到錢，於是在1個多月以來共面交5次，總金額600萬元現金給對方，而後在某次與朋友聚餐聊天時，經提醒之下才發現遇上投資詐騙，進而向警方報案。

警方今表示，派出所員警11日上午與陳婦配合，將對方引誘至內湖路某速食店交易，一見到21歲吳姓車手收取30萬元款項時，隨即上前逮人，並查扣假工作識別證、假收據及手機等證物，警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

此外，內湖警方在同天下午巡邏時，接獲中國信託銀行行員報案，另名婦人也遭到投資詐騙，所幸經警方及行員苦口婆心勸說，該名婦人才打消匯款百萬元念頭，成功守住辛苦所存的積蓄。

警方呼籲，網路上社交媒體、臉書、LINE均充斥著各種一頁式假投資廣告，甚至假網站、假APP等大部分都是詐騙集團所投放，保證高報酬、高獲利都是詐騙，民眾投資應循正常管道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方陳吳姓車手與陳姓婦人面交時，當場將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方陳吳姓車手與陳姓婦人面交時，當場將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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