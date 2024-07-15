為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

政院前狂飆撞死單親父 無照酒駕男判5年6月定讞

男子李佳修前年酒駕撞死王姓單親父親。（資料照）

男子李佳修前年酒駕撞死王姓單親父親。（資料照）

2024/07/15 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕男子李佳修前年無照酒駕並以飆速百公里撞死王姓單親父親，成為台北地院首件採國民法官制審判的案件，合議庭考量李不算自首，依酒駕致人於死罪對李量處「中度偏高」的刑期7年2月；上訴後，高等法院考量李全部認罪，也獲死者家屬原諒，並以450萬元達成和解、已賠償70萬元，酌減改判5年6月，最高法院駁回上訴定讞。

前年11月14日凌晨，22歲李佳修等6男1女從夜店狂歡後，李男凌晨酒駕與友人競速，煞車不及撞翻前車，致23歲王男枉死，肇事後一度想要車上乘客曾姓少年「揹鍋」頂替，兩名員警到場，李企圖攻擊員警，員警開槍打傷李男制伏；北院由國民法官與職業法官組成的合議庭，認定李男不符自首要件。

檢察官論告則指李男犯後避重就輕，酒駕目的是為了飆車，酒測值超標4倍，3公里多路程只開1分52秒，尤其影像顯示王男並沒有李男所稱的緊急煞車，而是李男高速逼近欲超車時撞擊前車。

檢察官還說，李男案發前有多達21次交通違規，完全是「不在乎」的心態，不在乎沒駕照、已喝酒、超速、違規超車、肇事後不叫救護車，只忙於和警方衝突、甚至否認開車，公共危險致死罪法定刑度為3年至10年，建請法官量處7年6月至9年；況李男連抄寫經文仍不用心，其中「般若波羅蜜多」連續6遍漏寫「多」字，可見抄寫時，並非真心誠意悔過。

北院合議庭認定李男基於玩樂目的酒後駕車，恣意在市區高速馳騁，導致追撞奪命，又未於第一時間救助王男，惡性重大，李男審理時還主張王男有過失，未與王男家屬和解或取得原諒，依法判刑7年2月。

上訴後，高院考量李全部認罪，並獲死者家屬原諒，也以450萬元達成和解、已賠償70萬元，酌減改判刑5年6月。最高法院駁回上訴確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
無照酒駕狂飆撞死人判7年2月 李佳修再延押2個月
2023/08/04 17:53

無照酒駕狂飆撞死人判7年2月 李佳修再延押2個月
李佳修無照酒駕超速撞死人 願戴電子腳鐐、每日報到換交保
2024/02/06 13:53

李佳修無照酒駕超速撞死人 願戴電子腳鐐、每日報到換交保

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
肇事後企圖襲警、想找頂替 不符自首要件／經文亂抄無悔 酒駕奪命判7年2月
2023/07/29 05:30

肇事後企圖襲警、想找頂替 不符自首要件／經文亂抄無悔 酒駕奪命判7年2月
男無照酒駕撞死單親父450萬和解4/16宣判 檢：造成2家庭破碎
2024/03/21 15:23

男無照酒駕撞死單親父450萬和解4/16宣判 檢：造成2家庭破碎

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
政院前酒駕撞死人判刑7年2月 首起國民法官二審案件明開庭
2023/12/06 20:30

政院前酒駕撞死人判刑7年2月 首起國民法官二審案件明開庭
政院前無照酒駕飆時速百公里撞死單親父 賠450萬減刑為5年6月
2024/04/16 12:30

政院前無照酒駕飆時速百公里撞死單親父 賠450萬減刑為5年6月

社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播