政院前狂飆撞死單親父 無照酒駕男判5年6月定讞

男子李佳修前年酒駕撞死王姓單親父親。（資料照）

2024/07/15 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕男子李佳修前年無照酒駕並以飆速百公里撞死王姓單親父親，成為台北地院首件採國民法官制審判的案件，合議庭考量李不算自首，依酒駕致人於死罪對李量處「中度偏高」的刑期7年2月；上訴後，高等法院考量李全部認罪，也獲死者家屬原諒，並以450萬元達成和解、已賠償70萬元，酌減改判5年6月，最高法院駁回上訴定讞。

前年11月14日凌晨，22歲李佳修等6男1女從夜店狂歡後，李男凌晨酒駕與友人競速，煞車不及撞翻前車，致23歲王男枉死，肇事後一度想要車上乘客曾姓少年「揹鍋」頂替，兩名員警到場，李企圖攻擊員警，員警開槍打傷李男制伏；北院由國民法官與職業法官組成的合議庭，認定李男不符自首要件。

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檢察官論告則指李男犯後避重就輕，酒駕目的是為了飆車，酒測值超標4倍，3公里多路程只開1分52秒，尤其影像顯示王男並沒有李男所稱的緊急煞車，而是李男高速逼近欲超車時撞擊前車。

檢察官還說，李男案發前有多達21次交通違規，完全是「不在乎」的心態，不在乎沒駕照、已喝酒、超速、違規超車、肇事後不叫救護車，只忙於和警方衝突、甚至否認開車，公共危險致死罪法定刑度為3年至10年，建請法官量處7年6月至9年；況李男連抄寫經文仍不用心，其中「般若波羅蜜多」連續6遍漏寫「多」字，可見抄寫時，並非真心誠意悔過。

北院合議庭認定李男基於玩樂目的酒後駕車，恣意在市區高速馳騁，導致追撞奪命，又未於第一時間救助王男，惡性重大，李男審理時還主張王男有過失，未與王男家屬和解或取得原諒，依法判刑7年2月。

上訴後，高院考量李全部認罪，並獲死者家屬原諒，也以450萬元達成和解、已賠償70萬元，酌減改判刑5年6月。最高法院駁回上訴確定。

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