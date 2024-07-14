台中男大啖燒酒雞後上路 大燈未開露餡棄車跑給警察追

白色轎車未開大燈引起巡邏警方注意。（圖由警方提供）

2024/07/14 15:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子昨天凌晨吃完燒酒雞後開車上路，途中行經北區路口時因未開啟大燈，被巡邏中員警發現攔查，此時劉男因酒駕心虛，索性緊急車子停靠路邊後棄車，接著往一旁小巷狂奔，警方見狀沿後追趕，追逐近百米後壓制，結果酒測值明顯超標，除當場扣車也被依公共危險罪嫌送法辦。

台中市第二分局文正所員警，昨凌晨1點多巡經北區五權路、中清路口時，發現對向一輛白色轎車未開啟大燈呼嘯而過，立即迴轉準備攔查，此時轎車54歲劉姓駕駛自後照鏡見警方攔查，為逃避查緝，在五權路與成功路口停車後突然下車，接著快跑往成功路475號旁小巷逃逸。

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員警見狀也停車下車追逐，追捕百米後終於將人壓制逮捕，發現劉男滿身酒氣，惟劉男拒不配合接受酒測，員警見劉男精神狀態不佳加以保護管束，後經勸說後劉男始接受酒測，酒測值為0.34毫克，明顯超過法定標準值，當場查扣車輛並將劉男帶返所偵辦。

劉男警詢中供稱，稍早與朋友一起吃燒酒雞，原以為經過反覆煮沸後已無酒精成分，才會開車上路準備回家，未料因大燈未開啟露餡，警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌移送法辦。

第二分局長周俊銘表示，市長盧秀燕多次喊話，指出台中光榮感幸福感6都最高，唯一要改善就是酒駕，更強調不是為了罰款，而是希望嚇阻預防酒駕發生，警方將持續加強酒駕零容忍宣導，並透過多元管道杜絕酒後駕車行為及持續強力執法，打造市民一條安全回家的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男棄車後逃逸。（圖由警方提供）

劉男酒測值超標被帶回偵辦。（圖由警方提供）

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