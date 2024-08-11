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    為了搶快害高雄輕軌「卡卡」 這部車慘了

    自小客車未保持路口淨空，害輕軌無法通行。（圖由民眾提供）

    自小客車未保持路口淨空，害輕軌無法通行。（圖由民眾提供）

    2024/08/11 19:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕網路今（11）日流傳一段影片，有一部自小客車昨天行經高雄市前鎮區中山、凱旋路口，為搶快通過路口，結果遇到紅燈，不但自己無法通過路口，更因停於輕軌軌道上，害得輕軌列車也無法通行。前鎮分局今日調查違規屬實，最高可開罰3000元。

    前鎮分局調閱監視器發現，中山、凱旋路口昨天傍晚6時20分許，輕軌前鎮之星站上的輕軌列車無法通行，原因為有一部自小客車停在軌道上。

    警方發現，該車為搶快通過路口，結果遇到紅燈，導致車身無法完全通過路口停於輕軌軌道上，未保持路口淨空，依據道路交通管理處罰條例第58條3項「行至有號誌之交岔路口，遇有前行或轉彎之車道交通擁塞而逕行駛入交岔路口內，致號誌轉換後仍未能通過，妨礙其他車輛通行」可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。另同法第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰。

    前鎮分局呼籲，用路人行經交岔路口遇車況壅塞時，即使前方交通號誌顯示綠燈，仍應視距離判斷是否有足夠空間進入路口，不應強行跟車，以免車輛行駛至行人穿越道或路口時，影響橫向車流和行人通行，以共同維護良好交通環境。

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