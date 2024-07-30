高雄輕軌連2天車禍 機車違規左轉遭列車擊落

機車騎士違規左轉穿越輕軌平交道，遭輕軌列車擊落。（民眾提供）

2024/07/30 20:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌昨（29）日才發生有轎車違規左轉與輕軌發生擦撞，今（30）日傍晚5點43分，在大順三路281巷口，又有機車違規左轉遭輕軌列車撞擊，謝姓騎士（46歲）四肢擦挫傷送醫治療，輕軌也因此停駛約30分鐘。

據了解，當時輕軌列車順向由C30科工館站開往C31聖功醫院站途中，行經大順三路281巷口時，謝男騎乘機車左轉穿越平交道，兩車發生發生碰撞，造成謝男四肢擦挫傷，意識清楚無生命危險，送醫治療。

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苓雅分局交通分隊指出，員警獲報後立即派前往現場協助管制、疏導交通，並通報交通分隊到場測繪，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任待交通大隊初判，現場於晚上6點20分排除，交通已恢復順暢。

另機車駕口駛聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例45條1項17款，處600至1800元罰鍰；另依同法第53-1條，行經有燈光號誌管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈者，處3600至1萬800元罰鍰，警方將依照規定舉發。如經警方確認為騎士違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。

機車騎士違規左轉穿越輕軌平交道，遭輕軌列車擊落。（民眾提供）

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