付贖加摘器官！ 人口販運話術防不勝防 中警連2年查緝蟬聯特優

人口販運話術五花八門。（警方提供）

2024/07/14 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局去年執行「加強查處人口販運仲介及集團」專案，經警政署評定為特優單位，也是六都直轄市警局中唯一連續2年獲獎單位，市警局近日除在局務會報頒發績優單位團體獎勵金，局長李文章也感謝同仁的投入與辛勞，並期許再接再厲共創佳績。

台中市警局分析，以往詐騙集團常以出國辦貸款、高薪文字客服等名義在臉書社團張貼文章，吸引被害人上鉤，稍有不慎即可能被歹徒限制人身自由或涉及人口販運、仲介案件，隨著警方防詐宣導，詐團更增加臉書、YouTube、Telegram（俗稱飛機）、微信網路等通訊軟體，結合LINE手機通訊，持續誘騙民眾，詐騙話術更是五花八門。

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以去年查獲案件為例，就有「早午餐店擴店海外」、「從事佛牌代購」等話術，誘騙被害人出國，被害人一下飛機，立即就會被扣留手機及護照，載送前往詐騙園區從事電信詐欺。被害人若想脫困，往往會遭詐騙集團要求高額贖金再剝一次皮，贖金約1萬至2萬美金（約新台幣32至64萬元）。

而在警方查獲案件中，有被害人自述，於受困期間只要詐騙績效未達標準，便會遭受處罰及毆打，甚至遭多次轉賣，更險被摘除器官，所幸被害人趁隙使用販運集團幹部的手機求援，最終在來源國駐台灣辦事處及全球反詐騙組織協助下脫困。

警方特別提醒國人赴海外旅遊或工作應多加注意自身安全、合理的工資條件，並查明公司網路評價及官方資料，不合理的高薪資高報酬率、沒有評價或無官方登記資料者，都有可能是詐騙，出國工作本即具有風險，務必確實評估才能保護自己安全。

而現今科技持續進步，人口販運集團亦運用新科技犯罪，警方呼籲民眾應該提高警覺，切勿以「外國月亮比較圓」或「外國薪資一定比國內好」心態，輕易相信高薪資或高CP值等話術，才能有效避開詐騙，保護自己權益。

人口販運話術五花八門。（警方提供）

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