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7/13 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落雙北

今晚（7月13日）開獎的第113000168期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

今晚（7月13日）開獎的第113000168期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2024/07/13 22:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月13日）開獎的第113000168期今彩539頭獎開出3注，由台北市文山區保儀路41號1樓的「嘉贏彩券行」、新北市淡水區沙崙路143-8號的「鑫旺來彩券行」、新北市淡水區中山北路一段149巷6之2號的「六六六台彩行」開出。

第113000168期今彩539中獎號碼為「16、21、23、29、30」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6258注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1446注中獎，每注可得50元。

第113000168期39樂合彩中獎號碼為「16、21、23、29、30」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9100注中獎，每注可得1125元。

第113000168期3星彩中獎號碼為「393」，壹獎共58注中獎，每注可得5000元。

第113000168期4星彩中獎號碼為「5798」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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