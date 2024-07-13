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竹市警涉抽單20人交保、1人收押 高虹安：配合調查、檢討制度

新竹市警涉貪案有20人交保、1人收押，市長高虹安強調市府和警方會配合調查，但也會檢討制度。（記者洪美秀攝）

新竹市警涉貪案有20人交保、1人收押，市長高虹安強調市府和警方會配合調查，但也會檢討制度。（記者洪美秀攝）

2024/07/13 11:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局轄內有21名員警，因涉交通違規白單抽單，被檢方以貪污治罪條例的圖利罪偵辦聲押，最後20人交保、1人收押，市長高虹安今天出席警察局舉辦的籃球鬥牛賽受訪提到，由於案件仍在偵查階段，市府和警察局會全力配合檢調進行相關調查，昨天新竹地檢署也提到，此案可能回溯到3年前，導致牽涉的同仁比較多。

至於市警局的相關作為，高虹安說，這兩天警員同仁，尤其北門所部分配合檢調單位偵訊期間，市府就立刻調派相關警力前往支援，確保新竹市警力執勤量能不受影響。

高虹安說，在同仁交保回來後，目前警力應可維持正常，但為防止再有這些可能的情事發生，不管是在制度面，或是軟體面、硬體面，都會減少開單後銷單的狀況發生，外傳同仁會認為銷單行之有年，或有上級或民代等壓力，目前這些都不得而知。

高虹安認為，若可從制度面或者開單的軟硬體來協助，可避免類似情形發生，她已請警察局針對此事檢討並提出改進作為，希望未來盡量避免這些狀況再發生，讓同仁誤觸法網也是非常嚴重的事。

另有媒體問到李正皓認為警界出這麼大的事且涉及貪污案，高虹安應該辭職，對此，高虹安只說「謝謝」，轉頭就離開。

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