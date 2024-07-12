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竹市史上最多！警涉抽單被聲押 北門、文華所中槍、北門所12人最多

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，包括北門所、文華所都中槍，其中北門所有12名員警遭約談，人數最多。（記者洪美秀攝）

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，包括北門所、文華所都中槍，其中北門所有12名員警遭約談，人數最多。（記者洪美秀攝）

2024/07/12 16:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警界史上最多人遭約談及涉貪案，已讓竹市警界大地震，外傳涉案的北門派出所及文華派出所員警長期協助抽掉交通違規白單，即未按程序再開正式告發的紅色通知單，因3年時間累積案量眾多；新竹地檢署昨以貪污治罪條例圖利罪偵辦此案，並傳訊28名員警，其中至少12名北門所官警，另有文華派出所官警涉案，訊後有21人聲押禁見、1人交保、6人無保請回。

據了解，轄區在第一警分局的北門所，與交通警察隊共用辦公廳舍，位在北大路與北門街口，轄區包含北大路熱鬧商圈，也因此處屬熱鬧繁華市區路段，員警常接獲民眾檢舉違規停車，但現場找不到違停民眾，無人可簽收正式告發紅單，多會先開不用簽收的逕行告發白單，返回派出所後才製作紅單寄到民眾家中。

而民代就是利用警方還沒製作紅單的時機「關心」，而基層礙於地方人情壓力也多會妥協；除北門所，文華所轄下的經國路也有類似狀況，也有員警在檢方調查名單中。

檢方此次行動約談28人，官階從1線3到2線2都有，包括所長及基層員警，有員警私下不解檢方大動作調查此案原因，認為員警沒開單只是「吃案」，頂多算瀆職，為何會用貪污治罪條例的圖利罪偵辦，也認為檢方針對性很強，照理這種情況各縣市都有，為何只鎖定竹市偵辦，都讓基層不解。

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，北門所有12名員警遭約談，人數最多。（記者洪美秀攝）

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，北門所有12名員警遭約談，人數最多。（記者洪美秀攝）

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