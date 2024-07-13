一句話嚇退保全！ 男闖大樓亮出菜刀搶錢得逞

趙姓男持菜刀進大樓行搶，竟只用一句話就嚇退值班保全。示意圖。（資料照）

2024/07/13 09:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕趙姓男子與楊姓男子發生行車糾紛，趙男尾隨楊男打算報復，趙見楊下車後走進某大樓，他隨後跟上，向值班保全嗆聲「不准報警，否則將對你不利」，保全竟被嚇住不敢制止和報警，任由趙男進入大樓持菜刀行搶15萬元得手，法官依恐嚇取財罪判他徒刑7月。

判決指出，去年9月7日上午9點多，趙姓男子和楊姓男子在國道上發生行車糾紛，趙男心有不甘，一路尾隨楊男座車，他看到楊男把車開到苓雅區某大樓旁，隨即下車步行進入大樓，趙男也趕緊下車，跟著楊男身後進入大樓；趙男在一樓被值班保全攔住問他來意，趙露出凶狠表情，向保全嗆聲「不准報警，否則將對你不利」，保全被趙男氣場鎮住，竟不敢再有動作，放任他走入大樓內。

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趙男追上楊男，拿出藏在包包裡的菜刀，警告他「我被通緝中」、「車上有槍，要不要看」、「我小孩死了，自己也不想活了」、「你報警啊，大不了跟警察對開槍」，逼楊男交出身上現金，楊男把身上的5萬元交給趙男，但趙男仍不滿意，再持刀逼楊男去ATM領10萬元，趙男15萬元到手後才放楊男離開。

楊男被搶後報警求援，警方循線逮捕趙男；高雄地院審理時，法官發現趙男曾犯下持槍殺人案坐了15年牢，2020年6月才剛假釋期滿，5年內又再度犯案，形同累犯，因此恐嚇保全部分依強制罪判刑3月，得易科罰金，行搶部分則依恐嚇取財罪判徒刑7月，可上訴。

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