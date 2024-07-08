假冒警察持槍闖民宅打劫 取款時遇真警察圍捕 落網6嫌被判刑

劉男等人假冒警察持槍闖入民宅打劫，取款時遇真警察圍捕落網。示意照，非本案槍枝。（記者李立法攝）

2024/07/08 22:28

〔記者李立法／屏東報導〕男子劉明書等人假冒警察分持改造手槍及電擊棒，謊稱要執行搜索任務，闖入左姓男子住處趁機壓制被害人威嚇交出財物，左男同意隔天交付10萬元，當劉男等人前往取款時，遭埋伏警方圍捕，雖一度衝撞警車拒捕逃逸，最後仍陸續被逮，屏東地院審理後，劉男等6名落網嫌犯分別被依強盜未遂、恐嚇取財未遂等罪併處1年10月至6年2月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，劉明書、林家榮、林錦宏、林家盛及在逃嫌犯「偉明」等5人去年5月間冒充警員佯稱執行搜索，由劉明書持改造手槍、林錦宏持空氣槍、林家盛持電擊棒、「偉明」持球棒，非法侵入左男住宅，合力壓制、電擊及毆打左男，威嚇交付10萬元，左男同意翌日交錢，隔天林家榮駕車搭載劉明書前往約定地點取款時，遭埋伏警力圍捕，林家榮衝撞警車逃離，警方事後仍陸續將劉男等4人逮捕到案，並查獲林政良及王清明等2名幫助犯。

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6名落網嫌犯經屏檢起訴後，屏東地院依結夥3人以上攜帶兇器侵入住宅強盜未遂罪、恐嚇取財未遂罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪等併處劉明書6年2月徒刑，併處林家榮4年4月徒刑，林家盛判刑4年2月，林錦宏判刑4年，林政良幫助犯判刑1年11月、王清明幫助犯判刑1年10月。

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