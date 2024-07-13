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誘台人赴柬埔寨打工 人蛇集團女組員判3年8月將入監

人蛇集團余姓女成員涉嫌誘騙國人前往柬埔寨打工，不服高雄高分院判刑上訴被駁回，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

人蛇集團余姓女成員涉嫌誘騙國人前往柬埔寨打工，不服高雄高分院判刑上訴被駁回，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2024/07/13 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的人蛇集團誘騙國人到柬埔寨打工案，犯罪集團余姓女組員，被高等法院高雄分院依妨害自由罪，判徒刑3年8月，她不服上訴被駁回，即將入監服刑。

據了解，2022年7月10日，被告余女搭機抵達柬埔寨波哥山後，在該地設有園區作為據點的犯罪組織任職，並對外自稱「萬古集團」、「萬源集團」或「萬利集團」，內部則設有「業務部」與「人事部」等部門，「業務部」負責以投資或交友等話術，涉嫌對外詐取財物，「人事部」則負責以詐術招募人員加入組織。

國人受騙抵達園區後，護照隨即遭取走，被迫加入「業務部」或「人事部」任職，由持有電擊棒警衛人員看守，以免擅自離開園區，甚至毆打、體罰私下對外求助的人，欲脫離組織，則須先支付賠償金。

余女曾擔任「人事部」組員，返國後涉嫌招募陳姓、劉姓、王姓等3名友人前往打工，其中劉加入該組織，支付金錢後回國；王抵達泰國當天被遣返，而陳則在桃園機場查覺有異作罷。

一、二審均認定余女成立3罪，依妨害自由罪併處執行3年8月，她不服上訴被最高法院駁回，檢方將通知到案執行。

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