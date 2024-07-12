中市警方掃黑掃詐欺 抓294人、查扣贓款3億3777萬餘元

警方查扣游姓男子恐嚇攤商的空氣槍。（警方提供）

2024/07/12 13:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊今天公布上月的「全國同步查緝車手（詐欺）」暨「全國同步掃黑」行動專案績效，共查獲詐欺集團51件247人、治平案件8件47人，合計294人，查扣不法所得高達3億3777萬餘元，金額高居全國第一，比全國第二、高雄市警局的7129萬多元高出4倍多，其中，還抓到放36％年利率高利貸，再持空氣槍恐嚇被害人的惡徒6人。

中市警局刑警大隊指出，上述高利貸與暴力討債案，是中市第三分局，上月破獲以從事土木包商游姓男子為首的暴力集團，被害人是蔬果批發商，他於2023年3月，向游男的舅舅借100萬元，但實際只拿到60萬元，其餘40萬元的利息先扣除，再收年利率36％的高利，被害人部分償還本息，但游男發現近期被害人收到一筆資金，又亂加利息，被害人不肯再支付，游男遂夥同小弟共6人，持空氣槍恐嚇討債，台中地檢署指揮警方搜索、拘提查緝游男等6人到案全案依妨害自由、重利等罪嫌移送中檢偵辦。

請繼續往下閱讀...

另外，豐原分局偵查隊亦於上月，查獲以許姓男子為首的假投資詐欺集團，該集團先透過抖音、Youtube、Facebook等影音平臺，24小時投放飆股投資訊息，吸引被害人加入投資群組，前期以小額獲利、高單價禮品或茶葉等回饋方式，讓被害人深信不疑，相信自己投資「金雞母」，不斷加碼匯款入金，中檢指揮警方，分別在台中、高雄、台南等地區搜索拘提9人到案，依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等移送偵辦。

中市警局刑大強調，這次執行「全國同步查緝車手」暨「全國同步掃黑」行動專案，共查獲詐欺集團51件247人、治平案件8件47人，查扣不法所得高達3億3777萬餘元，金額高居全國第一。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕持槍討債等惡行的游姓男子（圖右）。（警方提供）

警方查扣嫌疑人用不法所得購置的名車。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法